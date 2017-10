Går gjennom røntgenbesvarelser

Flere hundre røntgenbesvarelser ved sykehuset i Levanger blir gjennomgått, etter at det i 2015 ble avdekket systemsvikt hos legevakten, skriver Trønderavisa. Sykehuset vet foreløpig ikke hvilke konsekvenser opphoping av eposter hos legevakten kan ha ført til, ut over at en 14-åring døde fordi han ikke fikk forsvarlig helsehjelp.