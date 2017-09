Gammelordføreren valgte seg et nytt parti

Aasan var Arbeiderpartiets ordfører i Mosvik fra 1988 til 1993. Det er allerede ei god stund sida, men Aasan har også etter den tid vært blant de aktivt samfunnsengasjerte. Men for noen år siden vendte den godt voksne skogsarbeideren ryggen til Ap. Han syntes moderpartiet tok for drøye steg mot høyre i det politiske landskapet.

Rev giroen i småbiter

– Da statsministeren fra mitt eget parti for noen år siden uttalte at sykelønnsordninga burde kunne vurderes, sluttet jeg å betale kontingenten, sier Aasan. Han forteller at Jens Stoltenbergs utsagn fikk ham til å riste av sinne.

– Sykelønnsordninga er fundamentet som arbeiderbevegelsen er tufta på. Når en norsk statsminister kunne si at det bør kunne rokkes ved denne velferdsordningen, rev jeg kontingentgiroen i småbiter.

Enig i de viktigste sakene

Dermed sluttet Arne Aasan å betale kontingenten, og var partiløs i noen år. Nå har han imidlertid meldt seg inn i Sosialistisk Venstreparti. Han har i løpet av årets valgkamp deltatt på en politisk stand med sine nye partifeller.

– Finner du standpunktene du søker i SV?

– Jeg er ikke helt enig med SV i alle saker. Men jeg verdsetter partiets syn på privatisering av barnehage, skoler og eldreomsorg, som er blant mine hjertesaker. Der er jeg helt på linje med mitt nye parti.