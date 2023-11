Fyllesjuke: Blir den verre med åra?

Tørr munn, skallebank og ein kvalme som smyg seg innpå i det du gjer den minste rørsla.

Du har kanskje høyrt at fyllesjuka blir verre med åra. Kanskje har du kjent det på kroppen òg. Men stemmer det – og i så fall, kvifor?

– Det er eit veldig kort og enkelt svar, og det er – ja, han blir verre.

Det konstaterer seniorforskar i rusmisbruk og psykisk liding, Jørgen Gunnar Bramness.

Ikkje det han ein gong var

– Etter at eg bikka 23 år, merka eg at kroppen ikkje lenger er det han ein gong var.

Det seier studenten Maria Venstad (25). Ho seier ho blir meir sliten og trøytt etter ein tur på byen no, enn før.

– Gullalderen var nok mellom 17–21 år. Men no som eg har blitt 25 går det jo berre nedover, så det er mogleg det blir endå verre.

Kvifor får vi bakrus? Ekspander/minimer faktaboks Når du drikk, set hjernen i gang reaksjonar for å meistra alkoholen.

Når alkoholen forsvinn, jobbar hjernen framleis med motreaksjonane han sette i gang medan du drakk. Det er denne omstillinga i hjernen me opplever som bakrusplager.

Kroppen forfell

– Kroppsleg sett forfell vi frå vi er i 20 åra og til vi døyr.

Ikkje veldig oppmuntrande, men sant, ifølgje Bramness.

Kroppen jobbar tregare jo eldre vi blir. Det gjer også at alkoholen og slagstoffa blir omset tregare.

– Det blir verre og verre. Drikker du som 70-åring det same som då du var 18 år og student, vil du få ein veldig mykje verre bakrus.

– Kjenner meg ekstra fyllesjuk

Magnus Gjerstad (23) meiner sjølv at han byrjar og dra på åra, og kjenner at bakrusen er verre enn før.

– No har eg blitt så gammal at det byrjar å gjere vondt i ledda når eg vaknar om morgonen.

Tidlegare vakna 23-åringen dagen deretter og tenkte «for ein fin og ny dag». Men i det siste har pipa fått ein annan lyd.

– No tenkjer eg «faen, no må eg liggje i nokre timar for å komme meg».

– Det har gått kraftig nedover, så eg gruer meg til åra som kjem. No drikk eg mykje sjeldnare og det kjennest som ein blir ekstra fyllesjuk.

Magnus Gjerstad (23) kjenner at bakrusen er verre enn før. Foto: Nora Garnes Flatjord

Ikkje nødvendigvis alderen som speler inn

Kjemikar Alexander Sandtorv er forfattar av boka «Fylla har skulda». Der går han inn i alkoholverda med eit vitskapleg blikk.

– Folk i 30-40 åra snakkar om at fyllesjuka blir verre heile tida. Det er ei sanning som er vedteken blant folk.

Men Sandtorv trur ikkje nødvendigvis det er kroppslege faktorar som avgjer kor fyllesjuk du blir.

– Vi veit at noko som påverkar kor tung bakrusen blir, er livssituasjon.

Medan du som 19-åring kan liggja å daffa dagen deretter, så har dei som er litt opp i åra fleire forpliktingar.

– Kanskje har ein jobb, barn eller andre forpliktingar som gjer at du må opp. Då kjennest bakrusen verre.

Kjemikar Alexander Sandtorv. Foto: Emil W. Breinstein

Alle desse forpliktingane gjer kanskje at ein ikkje drikk like ofte.

– Då blir heller ikkje kroppen vand til det og fyllesjuka kjennest verre.

Men 19-åringen Jakob Furhovde-Aaerefjord seier at han har nok av fyllesjuke søndagar, og det trass i få forpliktingar.

– Eg har vore ein god del fyllesjuk. Då får eg veldig hovudverk og er lite villig til å gjera noko helst.

– Kan hende han blir verre med åra, men eg trur nok det handlar meir om kor mykje ein drikk.

36 år gamle Eivind Sandholtbråten Hagen er blant 30–40 åringane som meiner bakrusen blir verre med åra.

– No har eg ein 2-åring i hus som gjer at eg ikkje drikk like ofte, då kjennest fyllesjuka verre ut.

Eivind Sandholtbråten Hagen kjenner fyllesjuka ekstra når han ikkje drikk like ofte. Foto: Karoline Opsal

Han forklarer at dagen deretter inneheld ein meir intens hovudverk no, i tillegg til dårleg matlyst.

– Den beste alderen med tanke på bakrus vil eg seie var 26–27 år.

Kan ein formilde fyllesjuka?

– Ja, då må du drikke litt mindre, seier Bramness.

Ikkje overraskande, men visstnok effektivt.

Både Bramness og Sandtorv er samde om ein ting:

– Alle bakruskurar har ein ting til felles - og det er at dei ikkje verkar.

Vaknar du fyllesjuk er det altså lite du kan gjere for å bli kurert.