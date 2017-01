Fyllekjører med rundkast på fv. 715

En mann i 50-årene var uskadd etter at bilen han kjørte gikk rundt på fv. 715 mellom Ila og Trolla i Trondheim like etter klokka 02. Bilen traff fjellveggen og fikk store skader. Mannen var synlig beruset, og ble tatt inn for blodprøve.