I Norge kastes mange av skolesekkene etter ett år – nå sendes de til Kongo

Hvert år får førsteklassinger i flere fylker gratis skolesekk ved skolestart. Men etter bare ett år er de ikke lenger så attraktive.

Mange andreklassinger vil ikke ha «førsteklassingsekk». Dette på tross av at sekkene er fullt brukbare.

– Vi ville jo ikke være de eneste som ikke hadde ny sekk, sier Anne Marit Igelsrud fra Steinkjer i Trøndelag.

Noe motvillig kjøpte hun ny skolesekk til andreklassingen sin. Bakgrunnen var at sønnen fortalte at nesten alle elever på trinnet hadde fått ny.

Frykter søppelberg av sekker

I Trøndelag får rundt 6.000 førsteklassinger sekk av fylkeskommunen ved skolestart. Andre fylkeskommuner har samme ordning, deriblant Telemark, Nordland, Troms og Finnmark.

Igelsrud frykter at sekkene etter et år blir stuet vekk eller kastet i søpla.

– Jeg synes det er forkastelig, sier hun, som har skrevet leserinnlegg med spørsmål om pengene bør brukes på noe annet.

– Vi kan ikke ha et bruk- og kast-samfunn hvor vi kvitter oss med fullt brukbare ting fordi de ikke passer eller fungerer slik barnet vil.

Sender sekkene til Kongo

En annen mor, Kine Holmgren fra Buvika, lot seg inspirere av Igeland. Hun startet en innsamling, og fikk raskt inn over 30 stykker.

FORNØYD: Responsen var stor da Kine Holmgren begynte å samle inn skolesekker. Foto: Per Ingvar Rognes / NRK

– Andre barn bør bruke dem, mener Holmgren.

Det er Ranheim-spiller, Mushaga Bakenga, helt enig i. Han skal sørge for at sekkene havner i Kongo.

Sammen med Ap-politiker Leon Bafondoko og flere familiemedlemmer, driver Bakenga den frivillige organisasjonen Jabez Verden.

De jobber for å gi barn i Kongo skolegang, og bidrar med finansiering av blant annet grunnskolen College Namugunga.

– Vi trenger all den hjelpa vi kan få. Da er det godt at skolesekker er noe vi kan stryke fra innkjøpslista, sier Bakenga.

FØRSTEKLASSES TRØNDER: Ifølge Mushaga Bakenga lager skoleelever i Kongo som regel skolesekkene sine selv. Han gleder seg over at de snart får solide trønder-sekker. Foto: Per Ingvar Rognes / NRK

Pleier å lage sekker selv

Skolen i Kongo har rundt 1.000 elever. Da Bakenga var på besøk i februar, så han at skoleutstyr ble ødelagt av regn.

– De lager egne sekker av poser som det blir hull i. Eller av papir, som selvfølgelig blir vått. Leksene blir ødelagte. Det var veldig sterkt og tungt å se, sier Bakenga.

Han vil ha flere med på dugnaden.

– Det blir jo herlig at småtrøndere snart går rundt nede i Kongo, sier fotballspilleren.

– Gjelder først og fremst trafikksikkerhet

Det er trafikksikkerhetsutvalget i Trøndelag fylkeskommune som deler ut skolesekken til 1.-klassingene. Dag Ystad er rådgiver i Trøndelag, og forteller at skolesekken først og fremst blir gitt ut som et sikkerhetstiltak.

– Vi har en nullvisjon i trafikken og det er svært viktig at skolestarterne er synlige i trafikkbildet. Vi ønsker at de skal bruke sekkene i flere år, nettopp for synlighetens skyld.

Likevel synes han det er veldig bra at de skolesekkene som ikke lenger er i bruk blant norske barn, får et nytt liv der det er behov.

– Det er helt fantastisk at barn som har bruk for skolesekker får ta over sekkene fra oss. Vi ønsker jo at barna i Norge i alle fall bruker dem i et par år, men dersom det ikke skjer så er det bra de går til noen som har bruk for dem. Vi vil jo ikke være en søppelprodusent, sier Ystad til NRK.