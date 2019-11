SISTE: Bombegruppa er inne i bygningen og undersøker gjenstanden.

– Bombegruppa gjør sine undersøkelser, så får vi se hva det er, sier innsatsleder Vegard Bolås i politiet i 15.30-tida.

– Jeg tror ikke det tar veldig lang tid før de får avklart det. Det kan gå ganske fort.

Beskjed

Det var like før klokka 10.00 at politiet fikk melding om gjenstanden, som var i en trappeoppgang. Det var en beskjed knyttet til gjenstanden. Politiet vil foreløpig ikke si hva det sto.

– Gjenstanden ble kjapt undersøkt av våre egne mannskaper og tatt bilde av, sa stabssjef Torgeir Moholt i Trøndelag politidistrikt til NRK tidligere i dag.

– Det har vært en dialog med bombegruppa til politiet. Det har gjort at vi har valgt å isolere stedet og evakuere blokka, for å få bombegruppa til Trondheim for å håndtere gjenstanden på tryggest måte, fortalte han.

Politiets bombegruppe ble tilkalt fra Oslo, og landet cirka klokka 14.30.

Bevæpnet politi på plass ved leilighetsblokka på Flatåsen, etter funn av mistenkelig gjenstand. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Ønsker ikke trafikk

Alle beboere som var hjemme, ble evakuert.

Området ble avsperret. Folk ble bedt om å holde seg på 200 meters avstand til blokka.

Politiet ønsket ikke trafikk i området, tett på oppgangen.

– Det er for å få området så fritt som mulig for folk, som et sikringstiltak, sa Moholt.

Politiet sperret av et større område på Flatåsen i Trondheim.

Video NRK har tatt på stedet, viser at en person blir påsatt håndjern på en veranda. Det er ikke kjent om personen er pågrepet eller ikke.

Blokka har fire etasjer og det er flere leiligheter i hver etasje.

– Veldig ekkelt

Hulja Khammedova bor i ei av naboblokkene til der gjenstanden ble funnet.

– Jeg synes det er veldig ekkelt at det skjer her, og så får jeg ikke gå inn i mitt eget hus, sier Khammedova.

– Politiet sa at vi måtte holde oss bak der det er stengt av, siden det kan sprenges, sier Hulja Khammedova. Foto: Per Ingvar Rognes / NRK

Hun så først én politibil utenfor, da hun gikk ut av huset. Etter at hun kom på skolen fikk hun beskjed om funnet av en uidentifisert gjenstand.

– Jeg er veldig redd for at det skal sprenges, sier Marita Gundersen. Foto: Per Ingvar Rognes / NRK

– Politiet sa at vi måtte holde oss bak der det er stengt av, siden det kan sprenges og det kan komme glassbrott på øynene våre, forteller Khammedova.

– Det er faktisk veldig ekkelt. Det er mange som er inne i husene, og som ikke vet hva som har skjedd. De er veldig redde nå, sikkert.

Marita Gundersen synes også situasjonen er skremmende.

– En vet ikke hva som kan skjedd. Vi får ikke så mange beskjeder, det er bare «trekk dere unna», sier hun.

– Jeg er veldig redd for at det skal sprenges. Jeg har bodd her lenge, og kjenner faktisk alle som bor her på tunet.

Tok ut folk med stigebil

Politiet tok i bruk stigebil fra brannvesenet for å komme seg opp på verandaer.

– Vi vil ikke at folk skal gå forbi denne gjenstanden i trappeoppgangen. Da må vi ta ut folk via verandaer, forklarte Moholt.

Politiet prøvde da å sørge for at ingen gikk for nær gjenstanden, mens de ventet på ekspertene i bombegruppa.

– Vi satser på at dette skal gå fredelig for seg, og få det avklart i løpet av kort tid, forklarte han.