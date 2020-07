To brygger er nedbrent på Fosen

Brannvesenet har kontroll på brannen i Uthaug brygge på Fosen i Trøndelag ved 15.20-tiden tirsdag.

De bekrefter til NRK at to brygger er nedbrent.

– Det var utfordrende med masse vind, sier brannmester Jostein Tangen.

Svart røyk steg opp fra bygningen. Det ble raskt meldt om stor fare for at brannen spredte seg, og at det var eksplosjonsfare på grunn av gass i nærheten.

Meldingen om brannen kom klokken 13.30. Alle nødetater rykket ut. Det var ikke personer inne i bygningen.

– Brannvesenet vil fortsette med etterslukking for å hindre at brannen blusser opp igjen, opplyser politiet like etter klokka 16.

SVART RØYK: Det var åpne flammer og kraftig røyk fra de brennende bryggehusene. Foto: Heidi Anita Kråkvik / NRK-tipser

Var fare for eksplosjon

Brannmesteren sier til NRK at de klarte å berge 14 gassflasker fra å eksplodere.

Det skal ha vært snakk om propan- og argongass.

Politiet satte en sikkerhetssone på 100 meter, og vurderte å utvide den til 300 meter.

EKSPLOSJONSFARE: Politiet meldte om fare for eksplosjon, på grunn av gass i nærheten av den kraftige brannen. Foto: Eskil Engdal

Dagfinn Aune bor like ved den brennende brygga. Han var vitne til at brannen begynte å vokse.

– Det gikk veldig fort. Det var veldig mye vind. Det er kuling her, og knusktørt. Nå er det fem brannbiler her, sier Aune til NRK like før klokken 15.

Også fabrikken Grøntvedt Pelagic ligger like ved. De evakuerte sine ansatte.

Forsvaret på Ørland bistår med å dirigere trafikk bort fra stedet.

BRYGGEBRANN: Nødetatene rykket ut rundt klokken 13.30. (Foto: Snapmap) Du trenger javascript for å se video. BRYGGEBRANN: Nødetatene rykket ut rundt klokken 13.30. (Foto: Snapmap)

Verneverdige bygninger i nærheten

NRK har fått opplysninger om at den brennende brygga i all hovedsak skal ha blitt brukt som lagerbygning den siste tiden, og noe til fiskeri. Det er en kai i tilknytning til bryggerekken. Noen båter ligger der.

Ørlands ordfører, Tom Myrvold (H), satt i et møte i kriseledelsen i kommunen, om koronasituasjonen, da han fikk høre om brannen.

MELDTE OM SPREDNINGSFARE: Politiet meldte tidlig om spredningsfare til nærliggende bygg. Foto: Eskil Engdal

Han har ikke vært på brannstedet, men har fått med seg at det skal være gassflasker i bryggerekka. Han understreker hvor viktig det er at brannen ikke sprer seg.

– Det er mange historiske og verneverdige bygninger på Uthaug havn. I nærheten er også den verneverdige Sjøgata, med mange historiske bygninger, sier Tom Myrvold.

– Nå avventer vi tilbakemelding fra skadestedsledelsen. Kommunen har mobilisert ressurser og kan sette på ekstra folk hvis det trengs bistand, sier Myrvold.