Frykter skandaler i regjeringen ødelegger folks tillit til politikere

Valgkampen er i gang. Trude Basso er fjerdekandidat på Arbeiderpartiets liste i Trondheim og ligger an til å bli valgt inn i bystyret til høsten.

– Man blir litt motløs fordi det hele tida kommer saker som forstyrrer lokale valgkampsaker, sier Basso.

Den siste tida har to statsråder gått ut av regjeringen etter saker om inhabilitet. Nå sist Ola Borten Moe, som fredag ettermiddag selv varslet at han trekker seg som forsknings– og høyere utdanningsminister.

«Min tillit til det politiske Norge faller. Den erkjennelsen blir jeg lei meg for».

Det skriver lokalpolitiker Trude Basso (Ap) på Twitter.

Synkende tillit

Lørdag sto hun på stand i Trondheim for å drive valgkamp for Ap før høstens kommune– og fylkestingsvalg.

– Folk lurer på hva som skjer. Hva er det som gjør at man hele tida får nye saker som omhandler inhabilitet, som i går med Borten Moe. Det er sak på sak som rulles opp i riksmedia, sier Trude Basso.

Hun frykter at det skal undergrave tilliten til det politiske systemet.

Statsråder har gått av Ekspander/minimer faktaboks 21. juli 2023: Ola Borten Moe trakk seg fra regjeringen etter avsløring om at han har brutt habilitetsreglene etter at han kjøpte aksjer i Kongsberg Gruppen samtidig som han deltok i regjeringsmøte om en milliardkontrakt til KG-eide Nammo. 23. juni 2023: Anette Trettebergstuen valgte å trekke seg som kultur- og likestillingsminister fordi hun har flere svært alvorlig feil knyttet til habilitet. Trettebergstuen har utnevnt og foreslått personer hun er inhabil overfor til vikitige verv, også etter en advarsel fra departementet. 2. mars 2022: Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik gikk av etter avsløringer om hennes pendlerboliger. En leiekontrakten dannet grunnlaget for skattefritak, til tross for at hun hverken betalte leie eller noen gang bodde i hybelen. Senere har hun etterbetalt om lag 200.000 kroner.

– Det sås en tvil om at folkevalgte politikere handler til det beste for fellesskapet og for alle, eller om man handler til det beste for seg selv. Det synes jeg er utrolig trist.

Den sentrale Trondheims–politikeren sier sakene skader tilliten folk har til politikere.

– Det er veldig alvorlig for demokratiet i Norge når det kommer sak, på sak, på sak, og har egentliggjort det over flere år, sier Basso.

– Jeg kjenner at min tillit til det politiske Norge er på dalende kurs.

Ødelegger lokal valgkamp

Fredag skrev Ap–politikeren fra Trondheim et hjertesukk på Facebook. Hun har fått mange støtteerklæringer, også fra partikollegaer andre steder i landet.

Sakene som har blitt rullet opp i media, påvirker lokal valgkamp, sier Clara Øberg, kommunestyrepresentant (Ap) fra Sogndal i Vestland.

– Når vi står på butikken eller på stand så er det vi som blir konfrontert med dette. Velgerne som vi møter er våre bygdefolk. De vil spørre hvordan de kan ha tillit til oss, når de ser hva de gjør sentralt, sier Øberg.

Ap–politiker Clara Øberg fra Sogndal deler hjertesukk fra partikollegaer om at det kan bli tungt å drive valgkamp. Foto: Sondre Dalaker / NRK

Trude Basso fra Trondheim Ap stiller spørsmål ved hvordan sakene om inhabilitet blir håndtert av regjeringens ledelse.

– Når det kommer flere saker under samme ledelse, så må det være lov å stille spørsmål ved om sakene blir håndtert korrekt, sier hun.

Støre sier de har handlet resolutt

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier at tillit er helt avgjørende i politikken.

– Når slike saker oppstår må vi handle resolutt. Det har jeg gjort. To statsråder måtte gå, fordi de hadde opptrådt på en måte som går ut over tillit, sier Jonas Gahr Støre.

23. juni valgte Anette Trettebergstuen å trekke seg som kultur- og likestillingsminister, fo rdi hun har utnevnt og foreslått personer hun er venner med til viktige verv.

21. juli trakk Ola Borten Moe seg som statsråd etter avsløringen om at han har brutt habilitetsreglene, da han kjøpte aksjer i Kongsberg Gruppen. Samtidig deltok han i regjeringsmøte om en milliardkontrakt til KG-eide Nammo.

– Mange lokalpolitikere fra Ap og Sp må svare for feil som dine statsråder har gjort, hva er ditt budskap til dem?

– Vi tar dette på største alvor. Tillit er helt avgjørende i politikken. Jeg kan forsikre om at dette er det veldig stor oppmerksomhet rundt i regjeringen. Det skjer at mennesker tar feil. Her har to statsråder gjort feil, og da får det konsekvenser, sier statsministeren i Ap–Sp regjeringen.