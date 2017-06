Frykter nye voldshandlinger fra drapssiktet 27-åring

Mannen som er siktet for å ha drept en mann på Ler i Melhus i januar, er varetektsfengsla i åtte nye uker.

– Risikoen for ny vold må ses i sammenheng med siktedes mangeårige bruk av rusmidler. Selv om siktede er rusfri i varetekt er det sannsynlig at han vil gjenoppta sitt rusmisbruk dersom han løslates. Det antas fortsatt påkrevd med fengsling av siktede for å hindre at han på ny begår nye voldshandlinger som kan medføre høyere straff enn fengsel i seks måneder, står det i kjennelsen etter dagens fengslingsmøte.

Den 27 år gamle mannen mener han ikke drepte kameraten og anket kjennelsen på stedet.

Tre personer siktet

Det var onsdag 25. januar at politiet fikk melding om at en død mann var funnet ved en bolig på Ler i Melhus.

Tre personer er så langt siktet i saken. To av disse er siktet for drap, mens den siste er siktet for grov kroppsskade.

Den siktede 27-åringen tidligere er dømt for flere voldstilfeller og narkotikakriminalitet.

Obduksjonsrapporten viser at Råger Holte ble drept med rundt 100 stikk på overkroppen, trolig med en bajonett.

Har ikke nok bevis

Den siktedes forsvarer, Arve Opdahl mener politiet ikke har etterforsket nok.

– Det er ikke entydige beviser mot min klient. Vi har pekt på muligheten for at det er andre som har vært forventet til huset og som kan ha vært der. Det betyr at det har vært andre kandidater, og om politiet ikke har funnet spor som viser det, kan det bare bety at den som har drept den avdøde er mer profesjonell.

Opdahl understreker at den avdøde og den siktede var gode venner og hadde kontakt over lengre tid.

Rettssaken er berammet til 16. oktober

– Nå ser vi frem til oktober, frem til da vil vi gjennomgå de bevisene som er og etter mitt skjønn er de bevisene som foreligger i dag ikke tilstrekkelige for å få noen dømt for drap, avslutter Opdahl.

Saken er nå ferdig etterforsket av politiet og sendt til statsadvokaten som avgjør om det skal reises tiltale.