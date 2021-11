Frykter Norge kan få bruddet på urfolks rettigheter som «rekyl i bakhodet»

– Norge har vært flink til å gå i bresjen for urfolk verden over. Nå kommer dette som en rekyl i bakhodet. Det er skadelig for Norges omdømme, sier professor i markedsføring og instituttleder ved Handelshøgskolen ved UiT, Kåre Skallerud.

Nyheten om at Norge har brutt folkeretten og krenket reindriftssamenes rett til kulturutøvelse, har nådd store nyhetsbyrå, og har ført til presseoppslag verden over.

RUSSISK BYRÅ OG THE GUARDIAN: Det internasjonale russiske nyhetsbyrået Sputnik har formidlet nyheten fra Fosenutbyggingen. De viser videre til The Guardian. Foto: skjermdump

– Egentlig er det rart saken ikke har fått enda større oppmerksomhet, fordi det er en svært stor og veldig viktig prinsipiell sak, som skulle være omtalt mer, sier journalist Irene Peroni.

Norge vil være best i klassen

Peroni er italiensk frilansjournalist bosatt i Norge.

Hun har levert artikler om vindkraftutbyggingen på Fosen til både Italienske og Amerikanske medier.

Hun har også bistått den sveitsisk-italienske tv-kanalen RSI med reportasje om vindkrafta.

LEVERER ARTIKLER OM VINDKRAFT: Frilansjournalist Irene Peroni har fulgt Fosen-utbyggingen, og skrevet artikler for både Italiensk og amerikansk presse. Hun mener det er viktig saken blir formidlet bredt. Foto: Irene Peroni

– Dommen i Høyesterett er en dom man ikke kan se bort fra. Norge har signert internasjonale avtaler om å ivareta urfolks rettigheter. Det er for få som vet hva som har skjedd her. Dette er en av grunnene til at jeg vil bidra til å formidle, sier Peroni.

Professor Skallerud tror nyansene i saken ikke nødvendigvis fanges opp i utlandet, men at lesere vil få med seg det store bildet.

Han viser til at Norge gjerne vil framstå best i klassen i forhold til urfolks rettigheter.

I saker som berører alt fra avskoging i Amazonas, til rørledning i Alaska.

– Vi stiller oss alltid på urbefolkningens side. Men når vi ser på det mindre bildet, hvordan vi selv fremstår, så er det annerledes, sier Skallerud.

– Vi blir møtt med vantro

Bak utbyggingen på Fosen står selskapet Fosen Vind.

52,1 % av aksjene er eid av Statkraft, 40 % av Nordic Wind Power DA og 7,9 % av Trønder Energi.

Nordic Wind Power er et europeisk investorkonsortium eiet av Energy Infrastructure Partners og det sveitsiske kraftselskapet BKW.

Tidligere sametingspresident, Aili Keskitalo, har lenge forsøkt å formidle at utbyggingen av vindkraft i Norge ikke trenger å være så grønn som den blir fremlagt.

TO AV SEKS ANLEGG MANGLER GYLDIG KONSESJON: To av de seks vindkraftanleggene Fosen Vind bygde ut, mangler nå gyldig konsesjon. Dommen i Høyesterett fastslo at utbyggingene krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

I to runder har Keskitalo, i samarbeid med den internasjonale organisasjonen for urfolks rettigheter, «Society for threatened peoples» vært i møter med Sveitsiske investorer.

– For dem er det vanskelig å forstå at Norge ikke gjør jobben. De har stor tiltro til Norge som menneskerettighetsforkjemper. Vi blir møtt med vantro, og de blir rystet. I tillegg blir de veldig usikre på hvem de skal tro på, sier Keskitalo.

Hun mener dommen bekrefter, det de hele tiden har prøvd å kommunisere.

Viktig å ikke repetere det hele

Blant medier og byrå som har omtalt Norges brudd på folkeretten er; The Guardian, Reuters, Energy Live News, Sputnik news, Bloomberg Green, Euronews (AFP), Earth Island, channelnewsasia og ikke minst Berner zeitung og Spiegel med flere.

I forhold til Norge sitt omdømme, mener Skallerud at det er viktig at man ikke gjentar det hele på nytt.

– Vi må ta konsekvensene av denne dommen når det gjelder Fosen. Det kan være dramatisk. Det er også en del planlagte utbygginger, som bør bli vurdert på nytt i lys av denne dommen. Blant annet i Finnmark.

MENER OMDØMMET ER SKADET: Professor i markedsføring og instituttleder ved Handelshøgskolen ved UiT, Kåre Skallerud, mener omdømmet til Norge allerede er skadet. Han sier det er vesentlig at Norge ikke gjør like dårlige valg framover i andre prosjekter. Foto: UiT, Norges Arktiske Universitet

Møter Fosen Vind og reindriftssamer fredag

Olje- og energidepartementet (OED) har varslet at de vil komme til Fosen førstkommende fredag. Der skal de se på de omstridte vindanleggene i Roan og på Storheia i Åfjord.

Det er også lagt inn et møte med reindriftssamer.

– Vår forventning er at OED skal fortelle oss at de respekterer dommen, og dermed vil sette i gang prosess med å fjerne turbinene og tilbakeføre landskapet til naturen, sier leder i Sør-Fosen Sijte, Leif Arne Jåma.

129 KILOMETER MED VEI: Det er bygd totalt 129 kilometer med anleggsveier i de to anleggene Storheia og Roan. Foto: Øivind Olsson

OED har tidligere uttalt at:

Folkeretten er et statlig ansvar. Regjeringen skal sikre at statens folkerettslige forpliktelser overfor samene som urfolk, ivaretas på Fosen. Dette er det ubestridte utgangspunktet for videre oppfølging av Fosen-saken.

Fosen Vind ønsker å konsekvensutrede utbyggingen på nytt.

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen har uttalt at hun ønsker å sette seg bedre inn i saken, før de tar stilling til hva som skal skje.

Professor ved senter for forskning om internasjonale domstolers legitimitet, Geir Ulfstein oppsummerer Norge sin situasjon slik:

– Hvis vi skal ha troverdighet ute, må vi passe på hjemme.