Frykter mye festing gir økt smitte i Trondheim

Smittetallene holder seg høye i Trondheim. Nå utelukker ikke kommunedirektør Morten Wolden enda en smittebølge knyttet til festing blant studenter.

– Det er fortsatt over 100 smittede hver dag, sier kommunedirektør Morten Wolden til Adresseavisen.

Han bekrefter at det er litt færre smittede i gruppa 18–23 år, noe som kanskje kan tyde på at smitten blant studenter er på vei nedover, selv om det er for tidlig å konkludere.

Bruker ikke munnbind

Det har også vært brudd på smittevernbestemmelsene på utestedene i byen. Det er kommet rapporter om at det blant annet er for fullt, og at folk ikke bruker munnbind.

– Det som bekymrer meg aller mest nå, er rapportene fra politiet, med full fest på Møllenberg der vi vet det bor mange studenter. Så det er slett ikke utenkelig at vi kan få en ny bølge med studentsmitte, mener Wolden.

Kommunedirektøren er i tillegg bekymret for trykket det innebærer for tjenestene i Trondheim.

Ber folk ta mer ansvar

– Både testing, smittesporing, og ikke minst plasser og kapasitet på isolasjonshotell som har vært sprengt siden forrige søndag. Kanskje på tide at man begynner å ta litt ansvar utenom seg selv, sier han.

Trondheim kommune oppdaterer ikke smittetallet på sine nettsider i helgene. Men i dagene før helgen kunne kommunen melde om henholdsvis 150 og 163 nye smittetilfeller onsdag og torsdag. I løpet av forrige helg, 27. til 29. august, registrerte kommunen 359 smittetilfeller.

(NRK/NTB)