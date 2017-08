Frøya-jente mot eliten i Europa

Nitro Vikings fra Bryne og Stavanger samarbeider med Islanders Dragrace Team fra Frøya og sender 19-åringen ut i konkurranse med eliten i Top Fuel Dragster på Tierp Arena i Sverige.

Kjører forsøk

På torsdag skal hun forsøke å fullføre lisensen sin for å kunne kjøre i den ypperste klassen i dragracing Top Fuel Dragster.

19 år gamle Maja Udtian håper å få konkurrere mot de beste kjørerne i Europa på fredag. Foto: privat

Dette er biler med opp mot 11.000 hestekrefter som kjører 0-100 km/t på under ett sekund, og oppnår en slutthastighet på over 500 km/t på under fire sekunder.

Arrangementet foregår på Tierp Arena som er en av verdens flotteste anlegg bygd for dragrace, med mellom 25.000 og 40.000 tilskuere på tribunene.

Debuterte som 11-åring

Maja Udtian har vokst opp i et dragracingmiljø, og faren var også aktiv kjører tidligere. Hun begynte sin karriere som 11-åring og ble i 2016 kåret til vinner av European drag racing series EDRS cupen i klassen Super Comp.

For å kunne konkurrere mot europaeliten fredag, må hun bestå en prøve i å kjøre på under 4,6 sekunder og over 387 km/t.

Klarer hun det, er det klart for konkurranse mot voksne kjører på over 35 år og med lang erfaring.

Hun har også gjort et tidligere forsøk på å klare testen, men lykkes ikke helt da.