Front mot front i Steinkjer

Det har vært en front mot front-kollisjon mellom bobil og personbil på E6 i Steinkjer. Det er sju personer involvert. Ulykken skal ha skjedd ved Rungstadvatnet. Nødetatene er på stedet.

– Det ser ut til å gå relativt bra med de involverte personene. Samtlige fremstår som forholdsvis uskadd, men det er en god del materielle skader på kjøretøyene, sier operasjonsleder Trond Hangaas i politiet.

Han opplyser til NRK at bobilen ligger i grøfta, og at begge bilene har behov for berging.

– Samtlige fra personbilen fikk tatt seg ut relativt kjapt. Det er snakk om fem personer. Etter hvert så fikk vi også ut de to personene fra bobilen, sier Hangaas.

Det er lang kø, og politiet dirigerer trafikken på stedet. Trafikken er åpnet i et felt, melder Vegtrafikksentralen på Twitter.