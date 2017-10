Frikjent for eggplukking

Ståle Andersen fra Frosta er i lagmannsretten frikjent for å ha plukka flere tusen egg fra en freda måseart. I tingretten ble han dømt til 45 dagers betinga fengsel og 27.000 kroner i bot. Andersen sier i en kommentar til NRK at han er letta over dommen.