Friidretten føler seg nedprioritert: Har ikke bane å trene på i høysesongen

– Det er respektløst og urettferdig, sier lengdehopper Ingar Kiplesund.

Han regnes som et av Norges store friidrettstalenter. 21-åringen har satset frem mot både nasjonalt og nordisk mesterskap i år, men oppkjøringen ble ikke som han håpet. I stedet for å konsentrere seg fullt om treningsopplegget, har han måttet bruke energi på koordinering og logistikk.

Lengdehopper Ingar Kiplesund mener Trondheim kommune burde planlagt bedre. Foto: Stein Lorentzen / NRK

– Trondheim er en av Norges største byer, men har ikke en utendørs friidrettsbane å tilby midt i sesongen. Det er skandaløst og fortvilende når en driver på nokså høyt nivå, sier Kiplesund.

Nasjonal nedprioritering

Norsk friidrett har fått et realt oppsving de siste par årene. I dag har Norges friidrettsforbund 80 000 medlemmer.

Fra 2016 til 2017 økte antall medlemmer med nesten 9000. Halvparten av de nye er utøvere mellom seks og 19 år.

Likevel er det en trend at friidrett får lav prioritet hos myndighetene, mener Henrik Carstens, styreleder i Trondheim Friidrett og styremedlem i Norges Friidrettsforbund.

– Et eksempel er at fotballen stadig får gjennomslag for kunstgress. Dette er et kjempeproblem for friidretten landet over, fordi vi ikke kan kaste spyd, diskos eller slegge på kunstgress.

De siste fem årene har naturgresset ved tre idrettsanlegg blitt erstattet med kunstgress: Sogndal, Bergsøy i Fosnavåg og Dalgård i Trondheim. Nå kjemper de for å beholde naturgress på sju arenaer rundt om i Norge.

– Presset for omlegging til kunstgress har økt. Det blir stadig vanskeligere å stå imot, sier anleggskonsulent i friidrettsforbundet, Ole Petter Sandvig.

Frykter svekket prestasjonsnivå grunnet stengte baner

I Trondheim er ikke kunstgressproblematikken øverst på agendaen nå. Det er stengte baner som skaper frustrasjon.

Tidlig på 2000-tallet bestemte Trondheim bystyre at hovedarenaen for friidrett, Øya Stadion, skal være parkeringsplass under større arrangementer i Trondheim Spektrum. Den årlige Fiskerimessa er et slikt arrangement. I år har imidlertid deler av messa blitt flyttet ut på selve friidrettsbanen.

Arrangementet varer fra tirsdag til fredag denne uka, men grunnet rigging ble banen stengt 20. juni. Anlegget holdes dermes stengt i seks uker.

Løsningen for friidrettsmiljøet skulle ligge på Dalgård, snaut seks kilometer unna. Den slitte banen måtte rustet opp, og kommunen lovet arbeidet sluttført 20. juni. Da dagen var kommet, var ikke engang tartandekket lagt.

– Jeg har fått høre at vi bare kan bruke grusstier. Men sist jeg sjekka, kan vi ikke løpe med piggsko og hoppe lengde på grussti, sier Kiplesund.

I år ble ikke Øya stadion i Trondheim stengt i én uke som den pleier på sommeren, men i én og en halv måned. – Dette er årets viktigste periode for friidrett, så jeg er ikke imponert, sier Ingar Kiplesund. Foto: Stein Lorentzen / NRK

Treneren hans, Frank Brissach, kaller årets friidrettssesong trøblete og energikrevende:

– Jeg er lut lei. Vi har fått god mottakelse på arenaer i nærkommunene, men det krever masse planlegging som vi skulle vært foruten. Vi har ikke tilgang på lagerrom og utstyr, og banene er ikke alltid ledige. Jeg er redd dette går utover prestasjonene.

Kommunen: – Vi gir ikke blaffen

Hanne Ulen Arnesen, driftsplanlegger i Trondheim bydrift, skjønner frustrasjonen over mangelen på treningsfasiliteter. Men hun tilbakeviser at myndighetene gir blaffen i friidrett.

– Vi heier frem utøverne og vil løfte idretten. Men vi har hatt uflaks, sier Arnesen.

– På grunn av tele kom vi sent i gang med arbeidet på Dalgård. Videre satte den fantastiske sommeren en stopper for oss. Varmen gjorde at asfalten ikke herdet normalt.

Nå som temperaturene er perfekte, oppsto et nytt problem: nedbør.

– Har dere planlagt dårlig?

– De uønskede situasjonene har ikke med dårlig planlegging å gjøre, men med værsituasjoner det var vanskelig å forutse, sier Arnesen.