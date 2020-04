Det var 33 år gamle Tirhas Tekle Kiflay som ble funnet død i fjæra i Trondheim tirsdag. Politiet frigir navnet på kvinnen i samråd med familien.

Kiflay ble funnet av en fisker i en skråning, like ved en kjent fiskeplass i området Trolla. Politiet tror hun døde som følge av ytre vold, og siktet kvinnens ektemann tirsdag kveld.

Siktede har vært i to politiavhør, det siste onsdag kveld, men nekter straffskyld. Forsvarer Kolbjørn Lium sier mannen tok imot beskjeden om at kona var død med sjokk.

SIKTEDES FORSVARER: Kolbjørn Lium er forsvarer for mannen som er siktet for å ha drept sin kone, Tirhas Tekle Kiflay. Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Politiet fikk medhold

Torsdag ble den 34 år gamle ektemannen til Kiflay framstilt for varetektsfengsling i Sør-Trøndelag tingrett.

Aktor Bente Bøklepp, ba om varetektsfengsling i fire uker, to av ukene i full isolasjon, brev- og besøkskontroll og medieforbud.

Politiet fikk fullt medhold i tingretten i kravet om varetektsfengsling fram til 7. mai, brev- og besøkskontroll og full isolasjon de to første ukene, foruten forbud mot nyhetsmedier.

Retten vektla en nærliggende fare for at bevis kunne gå tapt dersom den siktede ikke ble fengslet, da politiet er helt i startfasen av etterforskningen.

Forsvarer Lium sier til NRK etter fengslingsmøtet at siktede godtar varetekt fordi han vil gi politiet tid til å etterforske saken.

– Han har forståelse for politiets behov for å etterforske det, og anser det da som en fordel å være i varetekt, så det ikke reises noe tvil om at kan påvirke etterforskningen på noen måte, sier Lium.

FENGSLINGSMØTET: Fengslingsmøtet i Sør-Trøndelag tingrett torsdag. Forsvarer Kolbjørn Lium (t.h), dommer Eirik Lereim og aktor Bente Bøklepp. Foto: skjermdump

Lukkede dører

Politiet ba om lukkede dører, referatforbud og at gjengivelsen av kjennelsen også blir forbudt.

Partene, inkludert tiltalte, var til stede i tinghuset, mens pressen fulgte møtet digitalt. Ved starten av fengslingsmøtet ba pressen om åpne dører og oppheving av referatforbudet som gjelder i fengslingsmøter.

Retten bestemte at det fortsatt skal være referatforbud, men at pressen kan følge fengslingsmøtet.

Politiet godtok etter dommerens gjennomgang at kjennelsen kan offentliggjøres.

FUNNET I BRATT TERRENG: Kvinnen ble funnet i området bak steinene markert med rød sirkel i bildet. Angivelse av stedet er basert på en sammenligning mellom flere bilder og er nødvendigvis ikke helt nøyaktig. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Fått flere tips

Politiet vet ikke om Kiflay ble tatt livet av i fjæra der hun ble funnet, og etterforsker derfor flere mulige åsteder. Familiens bopel er blant stedene som blir undersøkt.

– Resultatet av ransakelsene er for tidlig å si noe om, både fordi vi er tidlig i etterforskningen og fordi vi fortsatt venter på svar på tekniske undersøkelser, sier aktor, politiadvokat Bente Bøklepp.

Det er opplysningene fra den foreløpige obduksjonsrapporten som gjør at politiet mener firebarnsmoren er drept.

Etter at politiet ba folk om tips, har det kommet inn flere observasjoner og noen vitner har også meldt seg, forteller Bøklepp.

KRIMTEKNIKERE PÅ PLASS: Krimteknikere jobbet torsdag i boligen til den døde kvinnen og den siktede ektemannen. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Etterlater seg fire barn

Tirhas Tekle Kiflay kom til Norge fra Eritrea i 2011. Hun har fire mindreårige barn, to av dem med den siktede ektemannen.

Kiflay hadde vært borte fra hjemmet sitt siden lørdag 28. mars, da hun ble meldt savnet av et familiemedlem 5. april.

Barnevernet har tatt hånd om kvinnens barn, og Sigrun Dybvad er oppnevnt som barnas bistandsadvokat. Tre av barna skal torsdag i tilrettelagte avhør etter ønske fra politiet.