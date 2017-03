Frifinnes for erstatning

Isfjord Norway AS i Trondheim kan ikke lastes for en arbeidsulykke i 2013 der en ansatt måtte amputere en arm. Det mener Sør-Trøndelag tingrett som frifinner bedriften og Sparebank1 fra å dekke utbetalinger til den skadde fra hans forsikringsselskap, Lloyds of London.