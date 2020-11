Nå er det innafor å kose seg side om side med de døde

En flokk barnehagebarn strener av gårde med små sekker på ryggen. En mann med en cocker spaniel tar lunsjen på en benk i høstsola. To damer med fargerike joggesko setter opp farten på den smale asfaltveien forbi urnefeltet.

De er alle på den splitter nye Charlottenlund gravlund i Trondheim.

– Jeg går tur her hver eneste dag. Det er et nydelig sted for å slappe av og finne roen, sier Solfrid Jacobsen.

Kirkegården har rett og slett blitt et populært turområde for folk i bydelen.

TUR PÅ KIRKEGÅRDEN: Solfrid Jacobsen bor i nærheten og synes kirkegården har blitt et praktfullt tilskudd til friarealene i nabolaget. Foto: NRK

Inspirert av dansk storby

Nitti mål gammelt kulturlandskap har blitt til en moderne kirkegård der det å ta vare på naturen har vært det aller viktigste.

– En av naboene i boligområdet ved siden av sa han allerede har sett seg ut et sted oppe under trærne der, sier gravferdsforvalter Trygve Jensen.

Charlottenlund gravlund har nye typer gravfelt hvor gravminnene allerede er satt opp. En granittskulptur kan ha navneskilt for en hel familie. Her kan man leie ferdig anlagte gravsted og montere navneskilt i stedet for å kjøpe sin egen stein. Det var viktig å bevare naturen da den nye gravlunden skulle anlegges. Et av urnefeltene ligger på en furukolle.

Han peker begeistret opp mot kollen med de store furutrærne midt i hjertet av gravlunden. Før i tida ville denne høyden enten stått ubrukt, eller blitt jevnet med jorda.

Inspirasjonen kommer fra blant annet Sverige og Danmark der det lenge har vært kultur for å bruke gravlundene som parker. For eksempel er Assistens kirkegård i København et populært sted for å ha piknik, drikke øl og gå tur med hunden.

LIV OG DØD: Lokalbefolkningen på Nørrebro har i flere år brukt Assistens kirkegård i København som en park. Foto: Tomasz Otap / Shutterstock / NTB

– Folk har behov for stille soner i byer hvor det er støy og høyt aktivitetsnivå, sier Grete Swensen ved Norsk institutt for Kulturminneforskning.

Hun har vært med på en studie av bruken av kirkegårder i Oslo, blant annet Gamlebyen gravlund. De fleste som brukte denne gravlunden var på vei til sentrum eller som et sted å lufte hunden. Bare 5 prosent besøkte graver.

Nå legger også nybygde kirkegårder opp til en slik bruk.

– Åpne og tilrettelagte gravlunder der folk føler seg velkomne fører til at vi får et mer avdramatisert forhold til døden, mener kirkegårdsforsker Swensen.

I MINDRETALL: Det blir stadig færre som gravlegges i tradisjonelle graver. Foreløpig er det bare en håndfull gravsteiner på den nye kirkegården. Foto: Roger Myren / NRK

Ny trend gir bedre plass

I Trondheim har politikerne bestemt at alle nye gravplasser som skal bygges ut, eller gamle som skal utvides, skal fungere som parker.

– Det blir stadig flere mennesker i de store byene og mer og mer viktig å ta vare på de grønne lungene. Da må vi også se mulighetene for hvordan kirkegårdene kan brukes som friluftsområder, sier gravferdsforvalter Trygve Jensen.

En ny begravelseskultur gjør dessuten at det blir bedre plass på kirkegårdene.

Det blir stadig færre kistegraver fordi askespredning og urnenedsetting tar over. På Charlottenlund gravlund er det gjort plass til langt flere urnegraver enn kistegraver.

Ferdig utformede gravfelt med granittskulpturer gjør området til noe helt annet enn det en tradisjonelt forbinder med en kirkegård.

Kollen med furutrærne har minnelunder der flere urner får plass samlet. Arealeffektivt og godt egna i kupert terreng. Og altså med plass til tursti i tillegg.

DELER GJERNE GRAVLUNDEN: Karl Johan Sivertsens kone er en av de første som er gravlagt på Charlottenlund gravlund. Foto: NRK

– Alminneliggjør døden

Men hva når bikkja gjør fra seg i minnelunden, og bydelens tenåringer inntar kirkegården på kveldstid? Er det greit å ha piknik mellom urnefeltene?

Er det mangel på respekt for de døde at det foregår så mye over hodet dem? Nei, mener gravferdsforvalter Trygve Jensen.

– Det er et gode at kirkegården også skal kunne brukes av oss levende. På den måten alminneliggjør vi døden.

Kirkegårdsforsker Grete Swensen mener vi alle har noe til felles her.

– Respekten for liv og død, og dermed gravplasser, er sterk hos alle uansett hvilket livssyn man har.

Karl Johan Sivertsen har kona si gravlagt på den splitter nye kirkegården i Trondheim. Hanvil gjerne ha flere levende mennesker hit.

– Dette er et så fint område at flere burde bruke det, ikke bare de som sørger.