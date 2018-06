Hundene og bilen skal ha blitt funnet i Orkanger, over fire mil unna stedet der tyveriet fant sted.

– Jeg ble sinnssykt glad, småskrek og ble veldig lettet, sier Eirin Hage, som er dyrepleier av yrket.

Vil aldri forlate hundene i bilen igjen

Hundeieren skulle en kjapp tur inn på Bunnpris-butikken på Angeltrøa i Trondheim ved 15.30-tiden søndag ettermiddag, og lot bilen stå og gå.

– Bilen var veldig varm, så jeg lot den stå med aircondition på full guffe siden hundene satt inni der, fortalte hun etter tyveriet.

Eieren anslår at hun var inne i butikken i 5-7 minutter. Da hun kom ut så hun at bilen, en VH-registrert blå Ford Focus 2010-modell, var borte. Hun gikk rundt og kikket og trodde først at noen tullet med henne. Så ringte hun politiet.

– Dette skal jeg aldri aldri finne på å gjøre igjen. Jeg skal alltid kjøre hjem for å levere hundene og så kjøre tilbake. Aldri tenke at jeg skal forte meg og løpe inn der på vei hjem, sier eieren.

Omtenksom biltyv

Hundene og bilen ble ifølge politiet funnet av en bekjent av Hage, som hadde gått seg en tur for å lete i sitt nærområde. Hundeieren sier hun trolig må klemme litt på den mannen. Også biltyven får litt ros.

– Hundene er i god behold. Bilen er forlatt i skyggen og med alle bilrutene oppe, så han har jo faktisk tenkt på dem.

Hannhunden Ivo fylte nettopp 5 år. Foto: Privat

Frykter varmen

Få timer tidligere var det nettopp varmen som bekymret henne mest.

– De har begge på seg en sele, men det hjelper ikke det hvis de sitter inni en bil og koker.

Mens tispen Vilja på to år og hannhunden Ivo på fem år har vært savnet og på tur med en ukjent biltyv har matmor kjørt rundt på måfå i timesvis mens følelsene har rast.

– Jeg har vært sinnssykt forbannet og lei meg og irritert og alt på en gang. Det går ikke an å beskrive. Jeg er fortsatt skikkelig forbannet, men lettet, sier hun.

Biltyv arrestert i annen bil

Ved 21-tida arrestert politiet en mann i 20-årene i et annet stjålet kjøretøy.

– Det er stor sannsynlighet for at dette er gjerningsmannen, sier operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt, Ann Kristin Øye. Han har ikke erkjent noe, legger hun til, men vi regner med at det er han.