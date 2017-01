Frank Jenssen blir fylkesmann i Trøndelag

Frank Jenssen blir fylkesmann for nye Trøndelag.

Fylkesmannen ble utnevnt av Kongen i statsråd på slottet i dag.

Klokken 11:45 var det en overrekkelse av blomster fra kommunal- og moderniseringsminister, Jan Tore Sanner.

Vil gratulere

Sanner har vært på jakt etter den beste lederen for det nye Trøndelag, og ti søkere stod på søkerlista.

Arbeiderpartipolitiker, Anne Marit Mevassvik, har vært en av fylkesmannkandidatene. Foto: Sissel Beate Brunstad / NRK

Mange spekulasjoner har gått på at enten Frank Jenssen eller Arbeiderpartipolitiker, Anne Marit Mevassvik, var de sterkeste kandidatene.

Nå er det altså klart at Mevassvik ikke får jobben.

– Jeg er ikke skuffet. Dette er en ansettelse som var forventet, så jeg ønsker bare å gratulere Frank Jenssen med jobben, sier Mevassvik til NRK.

Fra 1.1.2018 skal Trøndelag fylkeskommune være oppe å gå.

– Da har jeg lyst til å være med på å prege det nye fylket også i fortsettelsen gjennom et politisk arbeid, sier hun.

Håpet på Mevassvik

Ordfører i Trondheim, Rita Ottervik (Ap), gratulerer Jenssen med stillingen. Foto: Vigdis Wågø-Wares/NRK

Også ordfører i Trondheim, Rita Ottervik ønsker å gratuelere Jenssen med utnevnelsen.

– Jeg vil gratulere Frank Jenssen. Jeg tror han blir en god fylkesmann for hele Trøndelag. Han har et fantastisk kontaktnett og erfaring fra både kommunenivå og riksnivå, så det tror jeg blir bra for Trøndelag, sier Ottervik til NRK.

Fylkesordfører i Sør-Trøndelag Tore O. Sandvik mener at Jenssen vil bli en god fylkesmann for Trøndelag, men innrømmer at han hadde en annen favoritt.

– Men jeg er velidg glad for at Mevassvik blir igjen i fylkeskommunen fordi den er jo viktigere enn fylkesmannen. Det er her den politiske kraften ligger, men vi skal samarbeide godt med Frank og ønsker ham lykke til, sier Sandvik.

Favoritt hos Erna

Fylkesordfører i Sør-Trøndelag, Tore O. Sandvik, skulle heller ha sett at Mevassvik ble fylkesmann. Foto: Sissel Beate Brunstad / NRK

Stortingsrepresentant Frank Jenssen fra Høyre i Sør-Trøndelag var statssekretær for Erna Solberg i Kommunal- og regionaldepartementet fra 2003 til 2005, og ble av mange nevnt som statsministerens favoritt til å bli fylkesmann.

Jenssen bor i dag på Nardo i Trondheim, og pendler til Oslo der han er stortingsrepresentant for Høyre.

Ble utsatt

Utnevnelsen av ny fylkesmann, skulle egentlig skje før jul, men ble overraskende utsatt av regjeringen.

Redaktør for avisa Innherred, Roger Rein, var en av mange som stilte spørsmål ved hvorfor ansettelsen ble utsatt.

– Ja, signalene var ganske klare på at det ville bli Frank Jenssen fra Høyre. Det mente i alle fall de som hevdet å ha greie på det. Utsettelsen kan bety at de vurderer andre, sa Rein til NRK, like over jul.