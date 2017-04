Framtiden for barnehagen er sikret

Barnehagen har vært truet med nedlegging på grunn av den nye kampflybasen på Ørlandet. Tirsdag fikk ledelsen ved barnehagen forsikringer fra Forsvarsbygg om en kompensasjon som høyst sannsynlig er god nok for at de kan videreføre driften av barnehagen i sorenskrivergården på Opphaug.

– Vi er lettet. Det ble ikke så ille som vi hadde fryktet. Vi kommer ut av det noenlunde med føttene på bakken, sier Roar Hustad, som driver barnehagen sammen med kona Ann Elisabeth Hustad.

Hun var lettet over at usikkerheten er over, og at de endelig kan sette strek.

– Nå har vi bare kjempelyst til å ha fokus på den fantastiske fine barnehagen vi skal ha på Opphaug. Jeg håper og tror at alt nå går i boks, slik at vi kan ta påskeferie for så å brette opp ermene og lage verdens beste barnehage, sier hun.

Torsdag kommer det endelige tilbudet fra Forsvarsbygg.