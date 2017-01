Fotballtrikser fra Trondheim imponerte Premier League-stjerner

20-åringen ble i fjor en av de aller første fotballtrikserne i verden til å bli sponset av Nike.

Han har samme utstyrsleverandør som sitt forbilde Cristiano Ronaldo, og har tidligere møtt verdensstjernen.

Sist helg imponerte Nilsen både spillere og støtteapparat i Bournemouth da han fikk vise frem sine triks på Bournemouth sitt treningsfelt.

– Det var «wow». De begynte å ta opp telefonene med en gang, og skulle legge ut på sine egne sosiale medier. De ble imponert, sier Nilsen.

Daniel (midten) sammen med Bournemouth-spillerne på Premier League-klubbens treningsfelt. Jordon Ibe til venstre i bildet. Foto: PRIVAT

Kompis med Bournemouth-spiller

Det var Bournemouths rekordkjøp Jordon Ibe som inviterte Nilsen til England. Vingen og fotballtrikseren har hatt kontakt gjennom både instagram, Twitter og SMS i rundt to år. De har jevnlig kontakt, og trondhjemmeren har også fått den tidligere Liverpool-spillerens telefonnummer. Sist helg møttes de for første gang da Nilsen og en kamerat tok turen over til England.

– Det er ganske stort for meg. For jeg er Liverpool-fan og han er et av Englands største talenter, sier Nilsen.

– Hva synes du om å besøke Bournemouth?

– Det var veldig artig og en fin opplevelse. Alle i klubben var veldig vennlige og tok oss godt imot. Vi fikk også spise med dem før treningen.

Laster Instagram-innhold For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Bedre enn Messi

Nilsen, som trener en til tre timer hver dag, har nå tatt et friår for å kun satse på sin lidenskap. Han mener fotballspillere ikke kan måle seg med fotballtriksere. Av kjente fotballspillere nevner han kun Neymar.

Se Nilsen utfordre Neymar i triksing med dorull her (ekstern lenke).

– Hva med Messi? Er du bedre enn ham?

– Det er jeg så og si sikker på at jeg er. Jeg har sett overraskende lite triksing fra ham.

Høyt nivå i Norge

Drømmen til 20-åringen er å kunne leve av triksingen. Fremover har han diverse trikseoppdrag og kanskje blir det også deltakelse i et mesterskap etter hvert. Men i et eventuelt NM tror han det ville blitt hard konkurranse, og er ikke sikker på hvordan han ville gjort det.

– Det er vanskelig å si. I Norge er faktisk nivået veldig høyt. Når jeg ikke har fått måle meg enda, så er det litt vanskelig å si. Jeg vet egentlig ikke, sier Nilsen.

I april møter Bournemouth Liverpool på Anfield, og Nilsen skal etter planen få billetter til kampen fra Ibe. Fotballtrikseren håper at han får vist seg frem også for favorittlaget.

– Ja, det hadde vært noe, avslutter Nilsen.