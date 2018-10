Fotballtrener tiltalt for overgrep: Skal ha sjekket spillernes mobiler

Treneren ble pågrepet i april i fjor og satt varetektsfengslet i flere uker. Tiltalen omfatter straffbare forhold mot sju fornærmede fotballgutter fra to lag i Trøndelag.

Fotballtreneren skal blant annet ha lurt spillere på laget til å sende nakenbilder av seg selv, og ha kontrollert flere av guttenes telefoner og kontoer på sosiale medier. Alle guttene var under 18, da dette skal ha skjedd. Politiet fant også tusenvis av overgrepsbilder og flere tekstmeldinger av barn hos 20-åringen – som nektet straffskyld for alle forhold.

Det var et foreldrepar som uttrykte sin bekymring til politiet i april 2017, om sønnens fotballtrener. Deretter startet den omfattende politietterforskningen som medførte totalt 13 tilrettelagte avhør samt 20 ordinære avhør.

– Intern humor

Treneren er tiltalt for å ha vært i besittelse av rundt 3700 bilder og 30 videoer av seksuell karakter. Mye av materialet skal siktede ha lastet ned fra nettet. Han skal også ha laget en del materialet selv, i form av montasjer.

I retten innrømmer fotballtreneren å ha lastet ned vanlig porno på pc-en sin, men sier han ikke hadde intensjoner om å laste ned overgrepsbilder. Han mener overgrepsmaterialet måtte ha blitt med i forbindelse med nedlastningen av vanlig porno.

Politiet har også funnet nakenbilder av fotballspillere som den tiltalte var trener for, blant annet av en spiller i dusjen. Dommeren ville høre hvorfor disse bildene lå på trenerens datamaskin.

– Dette er tatt ut av kontekst. Det har vært tull og tøys mellom meg og spillerne. Vi har intern humor, sa den tiltalte i retten.

Treneren innrømte at bildene var tatt med hans telefon, men utelukket ikke at andre enn ham også kunne ha tatt bildene i dusjen.

Beslagla datautstyr

Etterforskningen av mannen ble avsluttet i slutten av januar, og 11. april tok Statsadvokatene i Trøndelag ut tiltale mot treneren.

Ifølge fengslingskjennelsen er mannen siktet for å ha brutt straffelovens paragraf 305, som omhandler å forlede barn under 16 år til å utvise seksuelt krenkende adferd.

Advokat Arve Opdahl forsvarer treneren. Foto: Mette Vollan / NRK

Forsvarer Arve Opdahl sier fotballtreneren hadde et kameratslig forhold til guttene på laget. Han sier at bildene og meldingene som ble sendt mellom de, ikke var ment som seksuelle.

– Det er et intenst fotballmiljø med unge mennesker hvor tiltalte også aldersmessig og mentalt har vært ganske ung. Derfor er det foretatt ting som vi voksne kanskje ikke synes er så lurt. Men dette er preget av å bli god i fotball, sa Opdahl i retten.

I forbindelse med pågripelsen av treneren, ble datautstyret hans beslaglagt. Da politiet gjennomgikk materialet, ble det funnet det påtalemyndigheten mener er overgrepsbilder av barn.

Bestemte leggetid

I gjerningsbeskrivelsene går det frem at fotballtreneren skal ha hatt tilnærmet daglig kontakt med flere av guttene via tekstmeldinger. I meldingene skal den tiltalte blant annet ha bestemt når guttene skulle legge seg. Dette måtte guttene også bevise med bilder.

Fotballtreneren skal ha krevd og presset noen av spillerne til å gi ham passordet til facebookkontoene sine, og nektet flere av guttene å ha snapchat-appen, ifølge tiltalen.

En av guttene skal også ha opplevd at treneren sendte meldinger om at han ville ta livet sitt, og at spillerne kunne velge hvordan han skulle gjøre det. Ifølge den ene posten i tiltalen, skjedde dette etter at en av de fornærmede ville avbryte kontakten med treneren.

Jobbet med barn tidligere

Politiadvokat Bente Lind er aktor i rettssaken mot fotballtreneren. Foto: Mette Vollan / NRK

Da den tiltalte ble pågrepet i april i fjor var han ansatt i en kommune i Trøndelag. Der jobbet han daglig med barn. I sitt innledningsforedrag opplyste aktor Bente Lind, at politiet ikke har grunn til å mistenke tiltalte for å ha begått noe straffbart i forbindelse med denne jobben.

De tilrettelagte avhørene av guttene, som er tatt opp på video, vil bli avspilt i retten, men de fornærmede i saken vil ikke bli kalt inn som vitner. Rettssaken går for lukkede dører – over syv dager.