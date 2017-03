Fotballtinget også for dei små

Breiddeklubbane reagerte sterkt på at styret i Noregs Fotballforbund ønska at dei små ikkje lenger skal ha plass på fotballtinget. No har dei blitt lytta til. Fotballpresident Terje Svendsen trekte forslaget etter motbør frå de frammøtte på tinget.