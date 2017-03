Fotballjentene ble Turids (89) nye venninner

– Nei og nei, så lang hake jeg har.

89 år gamle Turid Værness ser på iPhonen foran seg. Stine og Silje Louice (16) har akkurat knipset et blinkskudd med telefonen under dagens trimtur.

Mye gøy, litt moral

Det siste året har trekløveren hatt faste treff, en gang i måneden. For fotballjentene på Byåsen i Trondheim har dette blitt et nytt og varmt vennskap på tvers av generasjoner.

– Vi har det jo veldig gøy da, sier Stine Johansen og holder godt rundt armene til damen ved siden av. Vi flirer mye og tuller, og du er jo veldig lik oss, sier Johansen, og Turid nikker enig og fortsetter:

– Men jeg snakker litt moral også da.

Mindre ensomhet

Initiativet kommer fra organisasjonen livsglede for eldre som nå vil mobilisere idrettslag i kampen mot ensomhet. For Turid Værness har det vært en stor glede i hverdagen.

– De er et ungt pust. Mine barnebarn har jo blitt voksne, men jeg er jo oldemor da, og det er jo veldig bra. Men det er noe eget med disse tenåringene, smiler Værness.

Daglig leder på Coop Rognheim, Kristin Storsve og Rune Bratseth, mener det er viktig å ha fokus på de eldre. Foto: Jøte Toftaker

Livsglede for eldre har også startet et pilotprosjekt hvor fire nærbutikker er utfordret til å bidra. Her er målet at de ansatte skal sette av tid til å snakke mer med de eldre. Med på laget er også fotball-legende og tidligere landlagskapetin Rune Bratseth.

– Alle har et ansvar, og det er spesielt viktig når disse folkene kanskje er de eneste menneskene de eldre prater med i løpet av en dag, sier Bratseth.

Et varmere samfunn

89-åringe Turid har vært supporter på flere fotballkamper det siste året, men hun liker også å finne på andre ting i nærmiljøet, som å gå tur.

– Første gangen vi kom til Turid, tenkte vi at vi måtte tenke ut noen spørsmål, og snakke mest mulig, men praten gikk jo i ett, sier Silje Louise Moen.

Men det er ikke bare de eldre som får noe igjen, fotballjentene på Byåsen insisterer på at dette ikke er plikt men at det faktisk er gøy:

– Vi var heldige som fikk deg, sier jentene etter dagens økt.

– Ja, men det er synd jeg ikke lever så mye lenger. Da kunne jeg blitt fadder til barna deres, vet dere, smiler Værness.