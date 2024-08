Saken oppsummert: Elbiler har nylig mistet retten til å bruke kollektivfeltene i Trondheim, noe som har skapt forvirring blant bilistene.

På onsdag fikk mange trondhjemmere bøter for overtredelser, med 25 registrerte overtredelser.

Noen av de bøtelagte nektet å godta boten på 8200 kroner, da de mente at de nye skiltene var lette å misforstå.

Diskusjoner har pågått både i lokalavisa Adresseavisen og på Reddit om forståelsen av det nye skiltet.

Statens vegvesen har mottatt flere henvendelser om at skiltet er komplisert, og har foreslått å endre betydningen av det.

Hvis vegvesenet får viljen sin, vil elbiler ikke lenger få spesialbehandling i kollektivfeltet, med mindre den enkelte kommune bestemmer seg for det.

I sommer blei det bestemt at elbiler ikke lenger skulle få bruke kollektivfeltene i Trondheim.

Etter en del fram og tilbake har skiltene kommet på plass.

Men flere i Trondheim ser ut til å være forvirra av de nye reglene. For på onsdag fikk ei rekke trondhjemmere bøter.

– Det var dessverre 25 overtredelser, og det var en rekke biler vi ikke hadde kapasitet til å stoppe, sier distriktsleder i UP, Anders Sjøtrø.

Kan være forvirrende

Noen av de som ble stoppa nekta å godta bota på 8200 kroner. De mente at skiltene som er satt opp er lette å misforstå.

For hva betyr egentlig dette skiltet?

Diskusjonen har går både i lokalavisa Adresseavisen og på Reddit.

– Jeg forstår at folk synes dette er forvirrende, sier Sjøtrø i politiet.

– Teksten er dårlig, innrømmer UP-sjefen. Samtidig mener han at de fleste i Trondheim bør ha forstått hva meninga med det nye skiltet er, nemlig å få elbilene ut av kollektivfeltet.

– Hadde det ikke vært klarere om underskiltet hadde sagt noe som at det ikke er tillat for el-motorvogn?

– Jeg er ikke uenig i det, men ifølge veidirektoratet så kan man ikke sette opp hva som helst av skilt. Man må ha en bestemt tekst, og dette er teksten vi har nå, svarer Sjøtrø.

Har foreslått endring

I Statens vegvesen har de fått flere henvendelser knytta til at skiltet som står under kollektivfeltskiltet er komplisert.

– Vi er enige i at teksten kan være vanskelig å forstå, skriver Kjell Solem i vegvesenet i en e-post.

Derfor har de foreslått å endre betydninga av det blå skiltet med buss og taxi på.

I dag er det nemlig sånn at elbiler i tillegg til ei lang rekke andre kjøretøy kan bruke kollektivfeltet. Elbilene blei gitt denne fordelen for å gjøre det mer attraktivt å kjøpe den typen biler. Fram til nå har kommunen som ønska å kaste elbilene ut av kollektivfeltet hatt lov til å gjøre det, som et unntak fra den generelle regelen.

Om vegvesenet får vilja si blir regelen motsatt: Elbiler får ikke spesialbehandling, med mindre den enkelte kommune vedtar det.

– Da vil man heller kunne spesifisere dette med underskilt som for eksempel «elektrisk motorvogn tillat», skriver Solem.

Samferdselsdepartementet hadde ikke anledning til å svare på spørsmål fra NRK før helga.

Fått det med seg

Trondhjemmere NRK møtte på torsdag har skjønt betydningen av skiltene.

– Jeg synes ikke det var noe tvil, også fordi det har vært en diskusjon i mediene på forhånd. Jeg la meg ikke veldig opp i at grammatikken ikke var helt rett, sier Jan Morten Dyrstad.

Noen hadde også kjørt feil.

– Senest i dag kjørte jeg nede i byen, og da ble jeg blinka på av en buss som mente at jeg lå i feil kjørefelt, ler Dorthe Stensvold.