Forvirring om Sandbergs EØS-standpunkt

Jensen sier Sandberg ikke er en motstander av avtalen, i stedet «anerkjenner han den verdien EØS-avtalen har hatt for Norge i et handelspolitisk perspektiv», sier hun til Dagens Næringsliv.

Sandberg, som er leder av programkomiteen i Fremskrittspartiet, har tidligere uttalt i et intervju med Klassekampen at han ville stemt nei til avtalen i dag.

Leder i Fremskrittspartiet, Siv Jensen mener det er uaktuelt å si opp avtalen. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

– Det han sier, er at det er behov for å se på enkeltelementer av avtalen. Det mener jeg vi må være åpne for å ta en diskusjon på, sier Jensen.

- Svaret blir nei

Men til Dagens Næringsliv sier Sandberg at det er helheten, ikke enkeltelementer, han er imot.

– Når jeg da blir utfordret på helheten, ja eller nei, blir svaret nei, da det er store forbedringer for norsk næringsliv og Norge jeg etterlyser, sier han.

Jensen mener det er uaktuelt å si opp avtalen, selv om EU-motstanden er sterk og voksende i partiet.

– EØS-avtalen har tjent Norge svært godt og sikrer oss adgang til vårt suverent viktigste handelsområde, fastslo Frp-lederen i et intervju med NTB tirsdag.