Forventer rekordsalg av elbiler

– Den store trenden er at elbil-salget vil fortsette å vokse fremover. Elbiler tar en større og større andel av nybilsalget, sier markedssjef i Volkswagen Møller Bil Trondheim, Jarl Mortensen.

Forklaringen til at elbil-salget for tiden stuper i Sør-Trøndelag har å gjøre med at statistikken kun har med alle nyregistrerte biler, mener Mortensen.

De elbilene som er i bestilling, og som ikke er levert enda, vises ikke i disse tallene. Og de er det mange av, forklarer han.

Nye elbiler med bedre teknologi ruller snart ut

– Det kommer stadig nye bilmodeller med bedre rekkevidde og ny teknologi, som gjør at prisene vil bli mer og mer gunstig, sier Mortensen.

Volkswagen er det mest populære bilmerket i Norge, og Volkswagen Golf er landets mest kjøpte personbil for niende året på rad.

– Strategien til Volkswagen for de neste 10–15 årene er helt klar: Vi satser veldig på elbiler, i likhet med de andre store bilprodusentene. Så det sier seg selv at elbilene vil dominere markedet etter hvert, sier Mortensen.

EL- OG HYBRIDBILER ØKER KJAPT: Grafen viser fordelingen mellom ulike teknologier og drivstoff for solgte nye personbiler, 1992–2016. De mørke fargene er bensin og diesel. De lyse fargene er el, hybrid og plug-in-hybrid. Foto: Opplysningsrådet for veitrafikken

Tror på et nytt rekordår

154 603 nye personbiler ble solgt i fjor, noe som er på et historisk høyt nivå. Bare jappeårene 1985 og 1986 var større.

Nå har vi kommet til det punktet at nordmenn kjøper flere el- og hybridbiler enn bensin- og dieselbiler, når vi skaffer oss nye biler, opplyser direktør i Opplysningsrådet for Veitrafikken, Øyvind Solberg Thorsen.

SPÅR REKORDÅR: 2017 blir sannsynligvis et nytt rekordår for elbiler, tror direktør i Opplysningsrådet for Veitrafikken, Øyvind Solberg Thorsen. Foto: Nadir Alam / NRK

– Vi hadde en liten nedgang på elbiler i fjor, sammenlignet med 2015, på grunn av mange nye hybridmodeller på markedet som folk valgte å kjøpe. Men nå ser vi at elbil-salget på vei opp igjen, sier Thorsen.

– Nå ser vi at 2017 blir sannsynligvis et nytt rekordår for elbiler, fordi vi får flere modeller med lengre rekkevidde, slik at folk flest kan bruke disse som bil nummer, og ikke bare som bil nummer to, sier Thorsen.

Norge parkerer de andre landene

I Danmark og Sverige utgjorde nybilsalget av el- og hybridbiler bare snaut fire og åtte prosent i fjor. Norge er helt klart på verdenstoppen.

– Norge er dessuten helt for seg selv fordi vi har vannkraften som gir oss mulighet til å utnytte elbilens egenskaper for nullutslipp, helt og holdent. Andre land, hvor energien kommer fra forurensende kullkraftverk, har de ikke den samme muligheten, påpeker Thorsen.