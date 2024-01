Måtte utsette rettssak – forvaringsdømt ein fri mann

– Dette er ein svært spesiell situasjon som eg aldri har vore borte i før, seier statsadvokat Jarle Wikdahl til NRK.

Mens han argumenterer i retten for forlenga forvaring – er tiltalte ein fri mann.

UTGÅTT FRIST: Mens Trøndelag tingrett behandlar forlenga forvaring er tiltalte allereie ein fri mann fordi fristen har gått ut. Foto: Kari Sørbø / NRK

Utsett på grunn av sjukdom

Forvaringa gjekk ut 5. januar i år.

Rettssaka var fastsett i midten av desember 2023. På kort varsel måtte saka utsettast på grunn av sjukdom hos ein av aktørane. Ny dato for rettssaka vart 15. januar. Det var ti dagar etter at forvaringa gjekk ut.

Den kan ikkje forlengast utan ein dom.

Aktor meiner forvaringa skal forlengast med eit år og at prøvelauslatinga skal halde fram.

Mannen i 40-åra har brote tidlegare prøvelauslatingar og hamna på forvaring igjen.

UROA: Forvaringa bør forlengast med eitt år, meiner aktor, statsadvokat Jarle Wikdahl. Han er uroa over om kontakten med faste kontaktar blir dårlegare når tiltalte ikkje har eit fast nettverk lenger. Foto: Kari Sørbø / NRK

Dømd til forvaring fleire gonger

Mannen fekk den første domen for seksuallovbrot i 1997. Då var han 18 år gamal.

Han låste ei 14 år gamal jente inne og fekk henne til å beføle han på kjønnsorganet. Han vart også dømd for tre tilfelle av blotting.

Straffa var 60 dagar i fengsel på vilkår.

Fem år seinare vart han dømd til fire års fengsel for valdtekt av to jenter, den eine var under 14 år.

Før domen var sona, vart fleire kvinner i Trondheim frå 2001 til 2003 utsette for overfallsvaldtekter eller forsøk på valdtekt.

I april 2003 vart tiltalte pågripen og etter kvart tiltalt for ei valdtekt og fire forsøk.

Straffa vart forvaring i ni år med ei minstetid på seks år.

I ein av domane skreiv retten:

«Hensynsløs, brå, skremmende og rå voldelig adferd preger voldtektene» Dom frå 2015

Ute på prøve sidan 2021

For at mannen skulle verte prøvelauslaten sette retten nokre vilkår.

Dei var mellom anna totalforbod mot alkohol, rusprøver, umelde besøk og faste samtalar med Friomsorga.

Men det er retten som bestemmer desse, og utan ein ny dom gjeld ikkje vilkåra lenger.

Mannen bur i eiga leilegheit. Han har deltidsjobb, deltek i faste aktivitetar og har fleire vener. Sidan i fjor haust har han ikkje hatt fotlenke for å kontrollere at han er heime om natta.

I retten fortalde han om eit aktivt liv. Han trenar mykje og har hatt fleire permisjonar for å delta på sportsarrangement. Han sa at han har fleire vener i tillegg til dei han møter gjennom Friomsorga.

Dei tidlege lovbrota skjedde då han var påverka av alkohol.

Han var klar på at han ikkje har noka interesse av å smake alkohol igjen.

USAMD: Rådgjevar i Trøndelag friomsorgskontor Snorre Wold meiner tiltalte ikkje lenger skal vere under forvaring. Den overordna instansen Region Nord er usamd. Foto: Kari Sørbø / NRK

Nye seksuallovbrot under prøvelauslatingar

I 2011 måtte tiltalte inn på forvaring igjen etter å ha blotta seg og onanert utanfor ein kiosk i Trondheim.

Han var då prøvelauslaten og hadde også brote alkoholforbodet.

Då han var ute på prøve på nytt i 2018 spana politiet på han.

Dei oppdaga at tiltalte kika inn gjennom fleire vindaugo der det budde kvinner. Han var maskert med finlandshette.

Handlingane hans gjorde at lagmannsretten på nytt dømde han til forvaring på grunn av stor fare for nye alvorlege seksuallovbrot.

Lågare risiko for alvorleg kriminalitet

Fleire rettspsykiatrisk sakkunnige har vore inne i sakene hans gjennom dei over tjue åra tiltalte har vore i fengsel.

Det har vore semje om at faren for nye valdtekter er stor om han vart sett fri.

Overlege i psykiatri Øyvind Erik Duguid Jensen er sakkunnig i den nyaste rettssaka, og har hatt fleire samtalar med tiltalte.

Han meiner mannen er meir velfungerande enn han har vore på tjue år.

– Det er imponerande med den historikken at det fungerer så bra.

– Han er jo ein kjempesuksess, seier Jensen.

Men den sakkunnige var tydeleg på at tiltalte framleis treng faste avtaler med trygge personar som kan rettleie han.

Forsvarer Ann Turid Bugge spør tiltalte om han kjenner anger for det han har gjort.

– Det gjer eg absolutt, svarer tiltalte.

BETRE LIV: Ann Turid Bugge har vore forsvarer for tiltalte i mange år. Ho seier klienten har eit mykje betre liv i dag etter den siste prøvelauslatinga.

– Sinne og frustrasjon fekk utløp

Aktor Jarle Wikdahl vil vete kvifor valdtektene på 2000-talet skjedde.

– Det var nok generelt eit liv eg hadde levd. Rus, oppvekst, opplevingar. Så fekk andre uskuldige menneske lide. Dei har fått øydelagt liva sine, svarte tiltalte.

Domar Helge Johan Kaasbøll spør kvifor han blotta seg og enda opp i forvaring igjen mens han var ute på prøve første gongen.

– Det var mykje det at eg fiksa ikkje å vere ute. Eg klarte ikkje den overgangen frå å sitte inne til å vere ute, sa tiltalte.

No er han altså ein fri mann, inntil retten eventuelt avgjer å forlenge forvaringa som gjekk ut 5. januar.