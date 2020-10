Fortvilet jakt etter 42 år gammel brudekjole - har du kjøpt den?

– Det ble nok nevnt mange ganger at denne kjolen ikke måtte gis bort. Jeg har tatt imot alt av gamle klær fra både mamma og besteforeldre, så det er rart at denne ble lagt i en koffert og gitt bort.

Julianne Sellgren er fortvilet. Kjolen hun i årevis har drømt om å bruke på bryllupsdagen sin er sporløst forsvunnet.

FÅR HJELP: Etter at Julianne Sellgren delte bildene og fortvilelsen på Facebook, har innlegget blitt delt over 300 ganger. Foto: Privat

Den forsvunnede drømmekjolen

Det hele starter i mai i fjor. Barndomshjemmet i Trondheim skal selges og med det følger rensing og rydding.

Noe kastes – noe gis bort.

Og i en koffert adressert Fretex Nardo ligger en hvit silkekjole. Brudekjolen til Juliannes mor.

– Det er en enkel, fin og grov silkekjole som er ren i snittet.

Kjolen, som moren selv sydde til bryllupet i 1978, ble levert inn til gjenbruksbutikken ved en feiltakelse.

DRØMMEKJOLEN: Dattera har alltid hatt lyst til å bruke morens brudekjole i sitt eget bryllup. Foreløpig ser det ut til å bli med drømmen. Foto: Privat

– Vi brukte ofte å kle oss opp med den og jeg har alltid drømt om at jeg skulle gifte meg med den, sier hun fortvilet.

Det var Tidens Krav som først omtalte saken.

Over 300 hjelpere

Men akkurat nå ser det ut som at det forblir en drøm. Sellgren, som er bosatt på Stord, kan ha oppdaget det for sent.

– Da jeg fikk høre at kjolen var gitt bort, trodde jeg det var en tull. Jeg husker ikke helt hva jeg tenkte, men jeg skjønte at her hadde det skjedd en alvorlig glipp.

Hun har vært i kontakt med butikken, som bekrefter at kjolen er solgt. Nylig publiserte hun et Facebook-innlegg hvor hun delte sin fortvilelse og søkte hjelp.

Innlegget er i skrivende stund delt av 300 personer. I tillegg delte hun bilder av kjolen på en bruktmarkedsside i Trondheim.

Trenger kjolen – og en forlovelsesring

Dagene har gått – og tipsene har ramlet inn.

– Folk har vært flink til å dele innlegget og gitt meg forskjellige tips, men dessverre har ingen av tipsene ført frem.

Heldigvis har hun foreløpig god tid til å finne kjolen. For en ring på fingeren og en dato har hun ikke.

ØNSKER HJELP: 37-åringen gikk ut på sin egen Facebook-side og andre grupper. Håpet er at noen har kjolen og er villig til å levere den tilbake. Foto: Skjermdump

– Jeg har det ikke travelt for det er ingen frieri på gang. Dersom jeg noen gang er så heldig og skulle få giftet meg, så vil jeg ha den.

Håper noen vil gi tilbake kjolen

Men at hun plutselig satte i gang en offentlig leteaksjon etter en bryllupskjole, fikk samboeren til å sperre opp øynene.

– Han ble litt overraska da jeg begynte å lete etter bryllupskjolen, og det kom en del kommentarer fra kompiser som tolka det som at han hadde fridd, ler hun og skyter inn:

– Men jeg sitter ikke på gjerdet og venter, det er bare veldig trist at den er forsvunnet.

Sellgrens oppfordring til de som tror de har kommet over kjolen er tydelig:

– Hvis du er så heldig å ha fått denne kjolen i hende, så hadde det vært supert om du hadde tatt kontakt. Jeg hadde blitt veldig, veldig glad om jeg hadde fått kjolen tilbake.