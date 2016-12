Fortviler over manglende mobildekning

Jørn Nordskag bor på Titran på vestspissen av Frøya i Sør-Trøndelag, og er daglig leder for en liten offshore servicebedrift.

I morgentimene den 22. desember merket han at han var uten dekning på mobilen.

– Vi er avhengig av mobilnettet for å kunne drive vår virksomhet på en god måte, men har selvfølgelig nødløsninger slik at vi klarer utføre de aller mest nødvendige gjøremål, forteller Jørn Nordskag.

– Men rundt oss bor det mennesker som kun har den ene mobiltelefonen som sitt kontaktmiddel mot omverdenen, fortsetter han.

Ifølge Telia skal det dreie seg om rundt 50 abonnenter som er uten dekning.

Tidligst rettet 27. desember

Tettstedet Titran har om lag 130 innbyggere. Nordskag forteller at de fikk gitt beskjed til Telia kundesenter om feilen. Som svar fikk han at feilen tidligst ville bli forsøkt rettet 27. desember.

– Dette syntes jeg var uholdbart og kontaktet igjen Telia kundesenter med spørsmål om ikke dette kunne rettes tidligere da vi som kjent står foran julefeiringen med alt hva det innebærer, sier Nordskag.

Problemer med basestasjonen

Kommunikasjonsrådgiver i Telia Ellen C. Scheen. Foto: LIN KVAERNHAUG

Kommunikasjonsrådgiver i Telia, Ellen C. Scheen forteller at årsaken til dekningssvikten er strømproblemer på en basestasjon. Hun forteller at rettetiden på stasjonene varierer ut ifra hvor stasjonene ligger.

– Vi beklager det som er skjedd og vi skjønner at dette frustrerende. Vi håper at dette lar seg fikse så fort som mulig og har bestilt elektriker og skal forsøke å få det rettet den 27. desember, forteller hun.

Ifølge Scheen er problemene kun på den lokale basestasjonen. De andre stasjonene på Frøya er i orden og det skal være muligheter for dekning andre steder på øya.