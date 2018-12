Fortsetter leting etter savnet Odin (18) der funn er gjort

Etterforskningsleder Per Christian Stokke ved Trøndelag politidistrikt forteller til NRK at de har funnet bankkortet, passet og mobilen til den savnede. Gjenstandene ble funnet fredag ettermiddag.

– Gjenstandene er funnet inntil en bygning på Brattøra i Trondheim, forteller Stokke.

Leteaksjonen har pågått lørdag i området der funnet er gjort ved havna på Brattøra i Trondheim.

Dykkere fra brannvesenet har undersøket sjøen. Folk fra Røde Kors har bistått med båt og søkt på land i et større område på Brattøra.

Politiet opplyser at den taktiske etterforskningen av Odin (18) fortsetter parallelt med søket i havnebassenget.

– Letinga har pågått så lenge det er lyst, og blir vurdert gjenopptatt i morgen, sier etterforskningsleder Per Christian Stokke ved Trøndelag politidistrikt.

Mannskaper fra Røde Kors Hjelpekorps leter etter savnede Odin André Hagen Jacobsen på Brattøra i Trondheim havn. Foto: Morten Karlsen / NRK

Tidligere har både politiet, og familie, venner og bekjente stilt opp og lett etter den savnede 18-åringen.

De siste sporene av Odin André Hagen Jacobsen fram til nå har vært overvåkingsbilder tatt i Trondheim sentrum natt kl 05.39 til søndag 18. november.

Politiet har tidligere opplyst at han skal ha vært på en fest sammen med noen andre ungdommer denne lørdagskvelden. De har forklart at de skilte lag for å gå hjem tidlig på morgenen søndag.