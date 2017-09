Fortsatt varetekt

Moren til barnet som døde i Namdal må fortsatt sitte i varetekt etter at tingrettens løslatelse ble anket, melder adressa.no. Moren er siktet for grov kroppskade med døden til følge på sitt tre år gamle barn. Kvinnens advokat, Torfinn Svanem, regner med at lagmannsrettens vil behandle anken i løpet av få dager.