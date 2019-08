Avfall pakket inn i plast skal normalt ikke lukte, men hullene i plasten er tydelige og vi snakker om store mengder på havna i Muruvik i Malvik kommune i Trøndelag.

– Det er ikke noe trivelig. Når vi sitter ute, så kjenner vi det ganske ofte, sier nabo til havna, Mariel Vordal Eriksen.

Det første avfallet kom langveis fra på senhøsten i fjor. Naboene trodde først det var høyballer. Med søppelet kom også lukta til en del av husene i nærområdet. Beboerne protesterte allerede da høyt og tydelig.

– Er ganske uholdbart

Muruvik havn ligger rett ved et av de mest populære friluftsområdene ved Trondheimsfjorden. Et boligfelt og et hytteområde ligger tett ved.

At havna utnyttes som lager for søppel har fått mange til å reagere.

– Det er ganske uholdbart egentlig, sier Vordal Eriksen til NRK.

Hun påpeker at hun som nær nabo aksepterer en del bråk, men ikke kvalmende søppellukt.

PLAGES AV SØPPELLUKTEN: Nabo Mariel Vordal Erikse mener det er utrivelig å bo så nært dette søppelet. Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

Sprayer «deodorant» på søppelet

Eieren av denne søpla, Statkraft varme, lovte i fjor å følge med og ta grep.

De skulle blant annet spraye nye avfallsballer med antiperspirant for å hindre nedbrytning av søppelet og dermed luktdannelse.

Det var ikke tilstrekkelig. Lukta var fortsatt tydelig. Etter varmebølgene i Trøndelag i mai og juli, ble stanken spesielt påtrengende.

Denne uka startet bortkjøringen av søppelberget, men arbeidet vil ta flere måneder. Derfor skal noe avfall plasseres under tak.

– Det er cirka 1700 tonn som går inn i hver binge. Dessuten kjører vi ut 100 tonn i uken til vårt forbrenningsanlegg på Heimdal, sier stabsdirektør i Statkraft varme, Arvid Wisløff, til NRK.

VIL HINDRE LUKT: Arvid Wisløff, stabsdirektør i Statkraft varme. Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

Stopper importen av søppel

Dette er det første året hvor det er lagret denne type avfall i Muruvik. Statkraft skal derfor ikke hente inn mer søppel til Muruvik. Nå skal de se på erfaringene de har gjort seg, og vurdere om det er behov for å importere mer avfall fra kontinentet.

For beboerne er det bare en delvis seier. Også søppelet som er satt i binger under tak sprer lukt.

– Det vil nok være noe lukt. Men samtidig vil det bli mer stengt inne, og lukten vil ikke så lett kunne spres med vinden, sier Wisløff.

Han mener det også vil hjelpe at de sprayer alle ballene for å hindre lukt, fluer og andre type insekter.

– Men erfaringen viser jo at sprayingen ikke har fungert?

– Nei, men nå har det jo ligget ute. Sprayen forsvinner nok raskere der enn det vil gjøre inne i bingene. Så vi håper at det skal kunne fungere bedre. Samtidig skal vi som sagt kjøre avfall til forbrenning på Heimdal de kommende ukene og månedene, sier Wisløff.