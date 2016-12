Fortsatt håp for flytilbud

Det er fortsatt håp om å berge dagens flytilbud til flyplassene i Namsos og på Rørvik. Ledelsen i Namdal Luftfartsforum møtte i går samferdselsdepartementet, og målet er blant annet å beholde kveldsflyet fra Værnes til Namsos også neste år. – Vi er fortsatt optimister, og skal fortsette dialogen med Widerøe for et bedre flytilbud, sier Per Olav Tyldum som er leder i forumet.