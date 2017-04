Fortsatt bevæpnet politi i Trøndelag

– Det er nå en bevæpning av uniformerte patruljer i Trøndelag. Det innebærer at de er bevæpnede med håndvåpen, sier politimester i Trøndelag politidistrikt, Nils Kristian Moe.

Politidirektoratet (POD) har bestemt å opprettholde den midlertidig bevæpningen i de store byene.

– Hvordan ser dere på trusselbildet ut i Trøndelag akkurat nå?

– Det er ikke noen konkret trussel i Trøndelag, utover den generelle vurderingen av trusselsituasjonen i Norge. Men vi innhenter informasjon og sammenholder med den informasjonen vi har fra nasjonalt nivå, sier politimesteren.

BEVÆPNET POLITI: Mandag ettermiddag vedtok Politidirektoratet å opprettholde den midlertidige bevæpningen som er innført i de store byene i Norge. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

– Vil folk i tiden fremover merke en økt tilstedeværelse av politiet?

– Vi vil være mer konsentrert om noen bestemte arbeidsoppgaver. Men utover det vil nok ikke folk merke noen betydelig økt politinærvær, nei.

– Hvilke bestemte arbeidsoppgaver tenker du på da?

– Det kan jeg ikke gå nærmere inn på dessverre, men vi har spesielle arbeidsoppgaver som vi har, hvor vi samarbeider med nasjonale ressurser. Det er mange områder som kan være potensielle mål for eventuelle terroraksjoner, sier Moe.

Trenger ikke være redd for terror

Politimesteren poengterer at det ikke er noen grunn til å gå rundt og være redd for terroranslag i Trøndelag nå. Men han oppfordrer folk til å ringe politiet hvis man ser noe som man oppfatter som mistenkelig.

– Det er bedre å ringe en gang for mye enn for lite, sier Moe.

– Det er kjent at IS ønsker å slå til mot for eksempel kristne miljøer. Bør folk være forsiktig med å møte opp på gudstjenester i påska, hvor mange mennesker samler seg?

– Nei. jeg vil anbefale alle som ønsker å gå på gudstjeneste i påsken gjør det, slik de har gjort tidligere år.

– Når tar dere en ny vurdering om det vil være behov for videre bevæpning?

– Vi tar en ny vurdering på dette etter påske, sier politimester Nils Kristian Moe.