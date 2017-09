Forsvarstopp besøkte Værnes

Den amerikanske forsvarssjefen, Joseph Dunford, besøkte denne uka den amerikanske rotasjonsstyrken på Værnes i Stjørdal. Dunford kom etter å ha blitt invitert av den norske forsvarssjefen, Haakon Bruun-Hanssen. Under besøket takket han Norge for å gi amerikanerne mulighet til å trene under vinterlige forhold.