Saken om Hanne Elgåen ble publisert for noen uker siden og er lest av over 450.000 nordmenn, inkludert hele ledergruppa til forsvarssjefen.

På et morgenmøte har de sammen lest om hvordan Hanne reagerte da hun fikk utlevert våpenet i førstegangstjenesten. Hun innså da at hun aldri kan drepe et annet menneske.

På forhånd hadde hun tenkt at våpentreninga kunne bli vanskelig, men hun trodde det skulle gå bra.

Det gjorde det ikke.

Etter tre uker var Hanne så nedbrutt av å holde på med våpenet at hun ble dimittert.

– Viktig å reflektere

For Hanne var det et stort nederlag, men landets øverste militære leder, Eirik Kristoffersen, roser henne for å stå frem med historien sin.

– Hun viser skikkelig gode refleksjoner og tok en modig avgjørelse om å bryte med noe hun var en del av fordi det ikke passet med hennes verdier. I verste fall blir vi satt i en situasjon der det ikke er annen utvei enn å ta liv, og det er viktig å reflektere over.

For forsvarssjefen er det veldig viktig å rekruttere de riktige soldatene. Nå er det så mange som vil inn i førstegangstjenesten at de kan velge de aller flinkeste.

OPPTATT AV VERDIER: Eirik Kristoffersen overtok som forsvarssjef i august. – Vi kan ikke ha et forsvar som er annerledes enn landet vi skal forsvare. Derfor er verdiene viktig for meg uavhengig av hvilke problemer vi stilles overfor. Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

Likevel er ikke Hanne den eneste som har havnet i en verdikonflikt i sitt første møte med Forsvaret. Tidligere troppssjefer NRK har snakket med bekrefter problemstillinga.

Mener Forsvaret blir romantisert

Årsaken til at Hanne ville fortelle historien sin, var å forberede andre som skal inn i førstegangstjenesten.

– Jeg synes det er rart at det ikke blir snakket mer om. Forsvaret blir litt romantisert: Du får venner for livet og lærer masse om deg selv. Du får litt disiplin og du oppfyller en plikt for fedrelandet.

UFORBEREDT: Hanne Elgåen gledet seg til å starte i førstegangstjenesten. Hun hadde aldri holdt på med våpen før og var derfor helt uforberedt på hvordan hun reagerte. Foto: Lise Sørensen

Også ungdom som kan bli kalt inn til førstegangstjeneste har et slikt syn på Forsvaret.

– Jeg har sett på førstegangstjenesten som et kult, fint og billig friår hvor man får gjort mange ting man ikke får gjort senere i livet, sier Eliseus Ystad-Myhre.

Også klassekameratene Gard Eide, Astrid Berg Larsen, Emma Riiber og Mathias Goldmann ser først og fremst på førstegangstjenesten som et annerledes år med opplevelser som gir en viktig erfaring å ta med videre i livet.

LIVET FORAN SEG: 18-åringene Eliseus Ystad-Myhre (fv), Emma Riiber, Gard Eide, Astrid Berg Larsen og Mathias Goldmann mener Hanne Elgåen viser et mer realistisk bilde av Forsvaret enn den informasjonen de tidligere har fått. Foto: Lise Sørensen / NRK

Den siden av Forsvaret som blir beskrevet i historien om Hanne Elgåen er ny for de fleste.

– Det er en side jeg ikke hadde tenkt på før. Det er interessant å høre at det finnes noe som heter våpenfobi. Ingen vet hvordan vi føler når vi har et våpen i hånda, sier Mathias Goldmann.

Skal evaluere informasjonen

Etter å ha lest historien til Hanne, vil forsvarssjefen evaluere informasjonen om førstegangstjenesten.

– Jeg vil se om vi har lagt oss på en linje som er for idyllisk. Jeg vil se på informasjonspakken som kommer ut for å se om det er ting der som gjør at førstegangstjenesten minner mer om ett år pause, eller om det er Forsvaret av landet som er det viktige. Jeg håper det er det siste, sier Kristoffersen.

I FELT: Eirik Kristoffersen på oppdrag for de norske spesialstyrkene i Afghanistan. – Jeg har alltid tenkt at jeg er villig til å ta liv for å forsvare landet. Jeg har ikke selv et moralsk problem med det. Foto: Forsvaret

Ungdommene som kan bli kalt inn til førstegangstjeneste neste år tror det er smart av Forsvaret å være mer ærlig slik at de kan forberede seg bedre.

– På nettsidene viser de Norge på sitt beste, på vidda og på sjøen. De lurer oss litt til å tro at alt er like rosenrødt som de viser på filmen. Det å få perspektivet på våpen er viktig. De bør lage en video hvor de viser våpen og trygge omgivelser rundt våpentrening, sier Astrid Berg Larsen.

Tror mange kjenner seg igjen

Etter å ha stått frem med sine opplevelser har Hanne Elgåen fått flere henvendelser fra folk som har lignende erfaringer som henne. Hun synes det er bra at forsvarssjefen vil evaluere hvordan de kommuniserer til ungdom.

– Det er kult at lille meg kan få satt i gang en endring. Jeg bor i kollektiv med folk som har vært i Forsvaret, og de kjenner seg igjen i det jeg forteller. Jeg har også fått mange tilbakemeldinger fra folk jeg ikke kjenner som forteller om lignende historier.