Bruker ikke nytt tankanlegg – kjører fortsatt flydrivstoff gjennom Trondheim sentrum

IKKE KVITT TANKBILENE: Mange har ønsket å bli kvitt tankbiltrafikken med flydrivstoff gjennom Trondheim by, særlig etter at et nytt drivstofflager sto klart i Muruvik i vår. Men fortsatt kjøres drivstoff fra anlegget vest for Trondheim og ut til Værnes.

Foto: Grete Thobroe / NRK