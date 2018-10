Både politiet og Forsvaret reagerer kraftig på at sivile droner har fløyet i nærheten av militært område under Nato-øvelsen Trident Juncture.

På flyplassen i Røros har Forsvaret opplevd flere nærgående sivile droner. I ett tilfelle sto en evakuering i fare, da et ambulansehelikopter ikke kunne lette grunnet risikoen for kollisjon med dronen. Forsvaret opplyser til NRK at evakueringen, som ikke var en del av øvelsen, til slutt lot seg gjennomføre.

Presseoffiser Eystein Kvarving sier til NRK at Forsvaret ser svært alvorlig på hendelsene.

– Det vil være helt uansvarlig å lette et ambulansehelikopter når det flyr en drone i samme område. Ikke bare setter man helikoptermannskapet i fare, de blir også hindret i å utføre oppdraget sitt, sier Kvarving.

Presseoffiser Eystein Kvarving Foto: Øyvind Hermstad / NRK

Kan gjøre fatale skader

Det skal være snakk om flere episoder med droneflyging ved både Værnes og Røros lufthavn. Det opplyser Ivar Moen, pressekontakt ved Trident Juncture. Han ønsker ikke å spekulere i om hensikten bak droneflygingen kan være å spionere på øvelsen, eller hvem som står bak droneaktiviteten.

– Vårt eneste fokus er sikkerheten til våre piloter. En drone kan gjøre fatale skader på et helikopter, og i verste fall føre til at helikopteret styrter, sier Moen.

Politiet etterforsker hendelsene

Politiet kommer til å etterforske alle tilfeller av ulovlig droneaktivitet, opplyser Knut Smedsrud, leder for beredskap og krisehåndtering.

– Dette er straffbart med fengsel og bøter på inntil 20.000 kroner. Om vi finner gjerningspersonene kommer vi også til å inndra droneutstyret, sier Smedsrud.

Knut Smedsrud, leder for avdeling for politiberedskap og krisehåndtering Foto: Øyvind Hermstad / NRK

I tillegg til bøter kan ulovlig droneflyging ved en flyplass føre til erstatningskrav.

– Droneføreren kan bli stående som erstatningsansvarlig for tap som private og kommersielle aktører måtte få, sier Frank Gøran Nordheim i Luftfartstilsynet.

Totalforbud med drone i nærhet av Nato-øvelsen

Det er fra før forbudt å fly droner i nærheten av militært område, både militærbaser og øvelsesområder. I forbindelse med Nato-øvelsen er det også opprettet midlertidige forbudssoner flere steder landet. I disse områdene er all kommersiell og sivil luftfart er forbudt, inkludert modellfly, droner og småfly.

Etter en kraftig vekst i antallet ubemannede droner har Luftfartstilsynet startet en egen avdeling for droner. De har også utarbeidet et eget regelverk for hobbydroner.