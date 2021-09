Zaineb (18) aner ikke hvem hun skal stemme på

– Det er så mye å sette seg inn i, hjelp!

Zaineb Abdulsatar går mellom valgbodene i sentrum av Trondheim. For første gang skal hun stemme, men sliter med å finne ut hvem hun skal stemme på.

– Jeg har skjønt hvor komplisert politikk kan være og jeg forstår at folk sliter med å vite hva man skal stemme på. Jo mer man vet, jo vanskeligere blir det.

Slik er det for mange førstegangsvelgere.

Stemmer oftere på venstresiden

– Det er vanskelig for mange unge å finne ut hva de skal stemme på. De har jo ikke gjort det tidligere, og kan ikke basere seg på tidligere valg.

Det sier valgforsker Johannes Bergh. Sist stortingsvalg stemte sju av ti førstegangsvelgere, noe som er litt under landsgjennomsnittet.

Selv om mange syns det er vanskelig å finne sitt parti, forteller Bergh at det likevel finnes en klar trend på hva slags parti mange velger til slutt.

– De siste valgene i 2019 og 2017 var førstegangsvelgerne mer tilbøyelig til å stemme MDG, Venstre og SV enn andre.

SKJØNNER DET ER VANSKELIG: Valgforsker Johannes Bergh har forståelse for at unge velgere syns det er mye å sette seg inn i. Han råder førstegangsvelgerne til å delta aktivt på politisk temaer på videregående og å snakke med foreldrene. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Mener unge velgere har en fordel

Selv om mange unge syns det er vanskelig å finne sitt parti, sier valgforskeren at førstegangsvelgerne tar det på alvor og ønsker å bidra. Det er blant annet flere som stemmer i alderen 18–19 år enn de som er i starten av 20-årene.

Han mener 18 og 19-åringene har en fordel de bør benytte seg av.

– Mange av de går på videregående skole og bor hjemme hos sine foreldre. Du kan delta på skolevalg, lære om politikk på skolen og høre med dine foreldre. Det gir en positiv effekt.

Bergh skjønner at det er vanskelig for førstegangsvelgerne å finne ut alt om alle parti. Derfor kommer han med et godt råd til de som ennå ikke har bestemt seg.

– Finn ut hva slags saker som er viktig for deg selv eller samfunnet, så ser man hva partiene mener.

PRØVER Å OVERBEVISE: Erling Moe (V) har tatt på sin grønne jakke på stand i Trondheim. Her prøver han å overtale Zaineb til hvorfor man skal stemme Venstre. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Enig med siste taler

Zaineb får både drops, jakkemerker og partiprogram i det hun besøker bodene i Trondheim sentrum.

Men ifølge henne, er det ikke partibodene som gir best informasjon.

– Jeg tror nok mange finner informasjon via Instagram og i media. Jeg tror ikke vi tar oss tiden til å lese lange partiprogram.

Hun er klar på at ungdom må bruke stemmeretten. Selv må bruke tiden godt fram til 13. september for å finne ut hvem hun skal stemme på.

Og hun innrømmer at hun kan bli påvirket av partiene hun møter på stand.

– Det blir nok siste taler jeg blir mest enig med. De er så gode til å snakke for seg.