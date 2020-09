Første Ap-møte i Trøndelag etter bråket: Kjerkol og Giske vil ha en ny start for partiet

For tre uker siden fulgte «hele Norge» fylkesårsmøtet til Trøndelag Arbeiderparti.

Trond Giske og Ingvild Kjerkol var sentrale i bråket, som endte med at Giske ble vraket som leder av fylkespartiet og Kjerkol fikk ledervervet etter benkeforslag.

Den nye lederen er på rundtur i Trøndelag, fra lokallag til lokallag, for å «restarte» etter det turbulente fylkesårsmøtet.

– Vi må bruke nok tid på det som har vært ugreit i organisasjonen vår. Jeg har sagt vi skal røske opp det som må røskes opp med rota, for å kunne konsentrere oss om den store politiske jobben som velgerne forventer av oss, sier Kjerkol.

Trønderhovedstaden og det største lokallaget, Trondheim Arbeiderparti, var første stopp.

Der dukket Trond Giske opp.

Giske: – Sinte på mine vegne

Velgerne flykter fra Trøndelag Arbeiderparti – som aldri før. Det viste en meningsmåling i forrige uke.

Mens velgerne flykter, har også flere medlemmer meldt seg ut av partiet.

På vei inn til møtet mandag kveld, sa Trond Giske at noen har vendt partiet ryggen fordi de støtter ham:

– Jeg vet i alle fall at det er en del som har satt seg på gjerdet, og kanskje forlatt oss, fordi de er sinte på mine vegne. Men jeg håper alle bidrar til at vi får et regjeringsskifte, sa Giske.

TRENGER ENDRING: Trond Giske mener Arbeiderpartiet må høre på velgerne og endre seg. Foto: Stein Roar Leite / NRK

Selv hadde han håpet å bidra til det som leder av Trøndelag Arbeiderparti, inntil han ble vraket for tre uker siden. Mandag kveld møtte han på møtet som medlem av Trondheim Ap.

Han mener det er riktig av ham å stille på møtet, og begrunner det blant annet med sin 35 år lange erfaring i partiet.

Mener partiet trenger endring

Nå er han opptatt av at partiet må høre på velgerne – for de tar ikke feil, understreker han. Han sier at «velgerne er sjefen i politikken».

– Når velgerne sier de ikke kjenner oss igjen, så er det vi som må endre oss. Da er det vi som må være tydeligere og vise de gode sosialdemokratiske verdiene som har bygget dette landet. Det hadde jeg håpet jeg skulle gjøre som leder av Trøndelag Arbeiderparti. Men jeg skal gjøre det uansett hvilken rolle jeg har, sier Giske.

Han skal altså kjempe for at Norge får et regjeringsskifte i september 2021. Men han tar ikke gjenvalg til Stortinget.

Vinner ikke valget uten et sterkt Trøndelag

De lave meningsmålingene, både i Trøndelag og i landet for øvrig, bekymrer partisekretær Kjersti Stenseng. Hun var med Kjerkol på møtet i Trondheim.

– Vi vinner ikke valget hvis vi ikke har et sterkt Trøndelag Arbeiderparti, og det er en felles jobb for oss, sier Stenseng.

FØRSTE STOPP: På møtet i Trondheim møtte blant andre Gunn Elin Høgli (t.h.), nestleder i Trondheim Ap. Ingvild Kjerkol (bakerst) skal besøke flere av lokallagene i Trøndelag Ap. Foto: Johannes Børstad / NRK

Partisekretæren har respekt for at det lenge har vært vanskelig for Ap-politikere i Trøndelag å drive politikk.

– Trondheim og Trøndelag har vært gjennom tøffe tider over ganske lang tid. Vi skal bruke tid på å diskutere hvordan vi skal styrke organisasjonskulturen vår, bygge ett lag og mobilisere til felles kamp og samarbeid i året som kommer.