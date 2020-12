– Vi tenker verstefallsteori når sånne ting skjer. Vi har jo noen stygge bilder i hodet fra Notre-Dame, sier operasjonsleder i politiet, Roger Mogstad.

Det var like før midnatt alarmen gikk hos nødetatene i Trondheim. Brannalarmen hadde gått i Nidarosdomen og en vekter oppdaga røyk inne i katedralen.

Da brannvesenet kom til stedet brant det i en av inngangsdørene på den øste delen av kirka.

– Det brant langs ei tredør, men det var ikke noe som krevde noen avansert slukking. Det var fort gjort, sier Mogstad.

Pågrepet

Etter at brannen var slukka begynte politiet jobben med å finne ut hvem som kan stå bak branntilløpet.

– Vi jobba med kriminaltekniske undersøkelser og gjorde noen søk i området. I tillegg jobba vi med videoovervåkning i området og ut ifra det anholdt vi en person cirka 40 minutter etterpå, sier Mogstad.

Det er foreløpig ikke kjent hva vedkommende selv har forklart om hendelsen, men politiet har både bilder og andre bevis fra stedet som knytter vedkommende til brannen.

Brannvesenet fikk raskt slukka branntilløpet og kun ei dør har fått mindre skader. Foto: Bertil Lernæs

– Skremmende

Preses i Den Norske Kirke, Olav Fykse Tveit, var generalsekretær i Kirkens verdensråd da det brant i Notre-Dame 15. april 2019. Med den friskt i minne var det en lite hyggelig beskjed han våkna opp til i morges.

– Det er forferdelig at slike ting kan skje. Men det var godt å skønne at både varslingsystemene, og de som har ansvaret for å gripe inn, gjorde det de skulle, sier Tveit.

– Men det var virkelig en skremmende opplevelse, fortsetter han.

Mindre skader

Nidarosdomens restaureringsarbeider, som jobber med vedlikeholdet av kirka, ble kontakta allerede i natt om branntilløpet. Men kirka skal ikke være særlig skadd etter nattas hendelse.

– Vi har nok vært veldig heldig. Det er ikke mye skader å se. Det var røyk som kom inn i selve domen og som utløste alarmen til vekterselskapet. .

– Dette er et scenario vi trener på med brannvesenet og er godt forberedt på. Men denne gangen virka alarmsystemene som de skulle og brannen ble avverga veldig tidlig, avslutter Mogstad.