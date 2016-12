Forsøker å smugle med seg fyrverkeri

Mange er nok ikke klar over at det er helt forbudt å ta med seg fyrverkeri over grensa, uansett hvilket type det dreier seg om.

Mange nordmenn

For Tollvesenet finner fortsatt fyrverkeri kjøpt i Sverige når de stopper bilister på grensa. Og på Storlien, like over grensa, er det mange nordmenn innom nå i romjula.

– Ja, vi selger mye fyrverkeri til nordmenn nå før nyttårsaften, bekrefter butikksjef ved Eurocash, Tomas Kålen, overfor NRK.

300 kroner

I gjennomsnitt tror han nordmenn handler fyrverkeri for rundt 300 kroner når de kommer på besøk.

– Ja, det ligger rundt der. Vi har jo mange typer fyrverkeri fra det som koster 2500 kroner, til noe som koster 29 kroner. Så i gjennomsnitt ligger vi vel på rundt 300 kroner, sier Kålen.