Forskrekkede bilister ringte politiet da de møtte bil på E6 med mann på panseret

Politiet i Trondheim fikk natt til fredag flere telefoner fra forskrekkede bilister på E6 Okstadbakken i Trondheim.

– Vi fikk meldinger om en bil som kom kjørende med en mann sittende på panseret, sier operasjonsleder Kamilla Engen i Trøndelag politidistrikt til NRK.

Det var klokken 03.12 at de første meldingene tikket inn.

– Det var flere forbipasserende som varslet oss. Slik kjøring er selvsagt meget farlig, sier Engen.

Fikk seg en alvorsprat

Politiet rykket ut og stanset det de mener er riktig bil.

– Det var to personer i bilen da vi stanset den. De nektet for at en av dem hadde sittet på panseret, men beskrivelsene stemte, så det var nok riktig bil, sier Engen.

Tospannet i bilen fikk seg en alvorsprat med politiet før de fikk dra videre.

Politiet har ikke mistanke om promille- eller ruskjøring.