I lang tid var det ni kjente planeter i solsystemet vårt. Men dette var før Pluto fikk «fyken» og ble degradert til dvergplanet i 2006. Og vips, så var det bare åtte igjen.

Men hold på stjernekikkerten, for nok en gang kan det være endringer i sikte.

I lang tid har nemlig fagfolk ment at det mest sannsynlig finnes en niende planet i nabolaget vårt. Problemet er bare at den er svært vrien å oppdage.

Men i en ny studie mener forskere nå å ha funnet ut nøyaktig hvor de skal lete.

Forfatterne bak den nye studien forteller at dersom den finnes, så vil den mest sannsynlig bli observert i nær framtid: Jeg tror den vil bli funnet innen et år eller to, sier Mike Brown til National Geographic.

De fysiske lovene

Det er astrofysikerne Michael E. Brown og Konstantin Batygin som er på sporet av den ukjente planeten.

Disse to sitter ikke med teleskopene og leter etter nye objekter på nattehimmelen, som astronomer gjør. De baserer seg heller på regnestykker og fysiske lover når de leter etter svar i verdensrommet.

Og nå har de to kommet med nye tall, som kanskje kan føre til at vi får en ekstra nabo i nærmeste framtid.

Duoen anslår blant annet at den ukjente planeten er seks ganger mer massiv enn jorden. Planet ni skal også være nærmere solen enn først antatt. De tror avstanden fra solen er omtrent 300 ganger avstanden mellom solen og jorden.

Men hvorfor er den så vanskelig å oppdage?

SOLSYSTEMET: Illustrasjonen viser hvordan planetene i solsystemet ligger i avstand fra Solen. Foto: NASA

Noe mystisk foregår

For å finne nye objekter i verdensrommet, baserer forskningen seg ofte på tyngdekraften fra andre planeter. Det var blant annet på denne måten Neptun ble oppdaget i sin tid.

Men ifølge forskerne er ikke dette tilfellet for «planet ni» – forklaringen kan heller ligge i det som kalles Kuiperbeltet.

Dette beltet består av flere hundre tusen isobjekter og befinner seg enda lenger ut i verdensrommet enn vår ytterste planet, Neptun. Her mener astrofysikere og astronomer de har sett ting som er vanskelig å forklare.

Enkelte av disse isobjektene oppfører seg nemlig merkelig. Det er som om en kraft trekker i dem – en gravitasjonseffekt som tilsier at det finnes et større objekt. Og nettopp dette har ført til hypotesen om «planet ni».

En ukjent planet som skaper kaos i Kuiperbeltet.

Kuiperbeltet Ekspandér faktaboks Kuiperbeltet er en sverm av isholdige objekter som beveger seg rundt Solen utenfor Neptuns bane.

Kenneth Edgeworth og Gerard Kuiper postulerte beltets eksistens uavhengig av hverandre på 1950-tallet. De mente at stoff som ble til overs etter dannelsen av solsystemet, ville klumpe seg sammen til små legemer.

Kuiperbeltet ble i utgangspunktet foreslått for å løse mysteriet om hvor kometer kommer fra.

Fordi Kuiperbeltet er så langt unna Jorden, er det vanskelig å observere herfra. I 1992 ble det første kuiperbelte-objektet (KBO) funnet.

Romfartøyet New Horizons er det første romfartøyet som har studert en KBO på nært hold, nemlig Pluto, som ble forbifløyet i 2015. Kilde: Store norske leksikon

– Kanskje, kanskje ikke

Det vitenskapelige miljøet er delt i håpet og troen på å finne den store, usynlige kjempen. I tillegg er det mange som mener at den ikke finnes.

Jane Luu er astronom og ingeniør. Hun var med på å oppdage Kuiperbeltet i 1992. Til NRK sier hun følgende:

– Om planet ni eksisterer? Kanskje, kanskje ikke. Men jeg mener ikke at bevisene er veldig overbevisende. Den nye studien handler om denne planetens hypotetiske bane, men greia er jo ikke funnet ennå.

Men at det er mulig å oppdage nye ting i verdensrommet, mener Luu er en selvfølge.

– Man kan finne så lenge man leter. Ting i solsystemet kan ha svært elliptiske baner, så noen ganger kommer de nærmere, og da er det mer sannsynlig at de blir oppdaget, sier hun.

Håpet er et 8,4 meter langt teleskop

Og det er liten tvil om at den ukjente planeten vil være vanskelig å oppdage. Planeter som denne ligger langt unna sola, og dermed blir det bokstavelig talt som å famle i mørket.

Det forklarer Stephanie Werner, som er professor ved Universitetet i Oslo.

– Det er som å lete etter en svartkledd person i stupmørket, sier hun til NRK.

Men noen mener det finnes håp.

For et nytt observatorium er nemlig under utbygging i Chile, oppkalt etter Vera Rubin, og vil stå ferdig i 2023. Anlegget er plassert på en høy fjelltopp og har et 8,4 meter langt teleskop.

Det nye observatoriet vil la astronomer spore bevegelsene til millioner av himmelobjekter.

Her kan de se alt fra asteroider, kometer, spionteleskoper og kanskje til og med en hypotetisk planet nummer ni.