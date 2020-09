De første målingene som ble gjort sjokkerer. 20 prosent av jorda består nemlig av plast, viser analysene fra NTNU.

Forskere fra NTNU, institutt for lærerutdanning, har etablert Mausund feltstasjon på Måøya i Frøya kommune på Trøndelagskysten. Her, ut mot storhavet, gjennomfører de et omfattende forskningsprosjekt for å måle mengden plast i jordsmonnet.

Noe av plastsøppelet er kanskje så gammelt som 50 år. Forsker og førstelektor Hilde Ervik viser frem taurester, flasker og annet plastavfall i store mengder, som er gravd opp av jorda.

Søppel inngrodd i jordsmonnet

Forskerne fra lærerutdanningen har invitert med seg skoleelever. Ungdommene får grave i jorda, og finner fort lag på lag med søppel. Forskerne tror at søppel i årtier har drevet i land og deretter blandet seg med tang.

Tanga er blitt til jord og har lagt seg rundt plastsøppelet. På overflata ser dermed alt rent, pent og idyllisk ut. Søppelet finner ungdommene først når de begynner å grave. Det er inngrodd i jordsmonnet.

Elevene Kai Stefan Nilsen og Adriana Tvaskute fra Fillan ungdomsskole er med på feltoppdraget.

– Det er veldig mye under jorda, mange småbiter, som om de har grodd inn på en eller annen måte. Da vi kom hit så vi ikke søppel i det hele tatt, men under jorda er det veldig mye, forteller elevene.

– Ungene blir sjokkert, sier Bernt Rønning, førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU.

– Dette er ungdommer som er bosatt ved kysten og som har sett plastsøppel før, men de blir mest sjokkert når de begynner å grave nedover i jorda. Da ser de hvor mye søppel som ligger lag på lag der, forteller han.

Jorda inneholder så mye plast at meitemark ikke lever i den

Hver elevgruppe fant nok plast til å fylle en til to store sekker i løpet av en times graving. Området hver elevgruppe gravde på skulle ikke være større enn to kvadratmeter.

Forskerne har tatt 14 prøver med totalt 27 liter jord fra strandområder i øyrekka ved Sula og Froan. I disse prøvene har de så langt hentet ut inntil 20 prosent plastsøppel som er inngrodd i jorda.

– Kvaliteten på jorda her er så dårlig at vi ikke finner mark i den, sier førstelektor og forsker Hilde Ervik.

Hun viser oss en jordprøve som virker som hentet ut fra en hyggelig og idyllisk åkerflekk. Når hun snur den grønne jorda kommer miljøsyndene frem.

– Dette oppdager vi ikke, uten at vi spar det opp. Prøvene viser at maritimt søppel, som ikke blir ryddet opp, gror ned i naturen, sier Ervik.

Håper å få flere svar

Forskerne skal nå analysere søppelet videre. De håper blant annet å få svar på innslaget av mikroplast, kjemikalier og tungmetaller. De vil også karbonteste plasten for å finne ut hvor gammel den er.

