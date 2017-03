Forsker: – Har aldri sett et så godt bevart hvalbein

Hvalen som har ligget i fred på Agdenes i 13 000 år fikk i formiddag stor oppmerksomhet.

I tillegg til forskere og geologer, hadde en hel skoleklasse fra Lysheim skole dukket opp for å se på da hvalbeinet skulle graves ut og bli kjørt til Vitenskapsmuseet i Trondheim.

Freya Nordgård, elev ved Lysheim skole, forklarer hvordan hvalbeinet har havnet 30 meter over havoverflaten. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

– Det er jo helt utrolig at de fant det her, fordi havet var jo mye høyere før, og da har den sikkert kommet hit, og da havet sank så ble hvalen igjen, og til slutt ble det bare bein, sier Freya Nordgård som er elev ved Lysheim skole til NRK.

Var ikke i tvil

Det var tirsdag forrige uke at Arnt Helge Volden gjorde det oppsiktsvekkende funnet. Han gikk tur i kjente omgivelser da han så at det glimtet noe i et lite leirras.

– Jeg var ikke i tvil da jeg fikk sett nærmere på gjenstanden, for det har blitt fortalt at det finnes hvalbein i området, sa Volden til NRK i forrige uke.

Nå vet forskerne også hvilken hvalgruppe beinet tilhørte.

– Det er snakk om en svært bardehval. Det vet vi. Dette er den øverste nakkevirvelen som støter opp mot hodet fra enten en grønlandshval eller så er det en nordkapper, sier Jørgen Rosvold, forsker ved NTNU Vitenskapsmuseet.

Både forskere, geologer og en gjeng med barneskolebarn var til stede under dagens utgraving av hvalbeinet som ble funnet på Agdenes i forrige uke. Foto: Pål Haugbro / NRK

Har aldri sett noe lignende

Under dagens utgravinger ble det brukt spader og hakker for å få ut beinrestene, men

Jørgen Rosvold, forsker ved NTNU Vitenskapsmuseet, forteller at han aldri har sett et så godt bevart hvalbein som er så gammelt før. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

geologene var svært forsiktige slik at ikke beinet ble skadet av det.

– Vi vet omtrent hvordan formen på beinet er og hvordan det ligger inne i jorda, så vi må grave litt hardt for å få det ut. Det er steinharde masser, så vi må hakke det ut, men det er liten fare for at vi gjør noen store skader på det i hvert fall, sier Rosvold.

– Hva er grunnen til at dere engasjerer dere i dette?

– Grunnen er at det er fantastisk gode bevaringsforhold på dette beinet. Jeg har aldri sett et så godt bevart hvalbein som er så gammelt før. Derfor er det viktig å få sikret dette, for det er ikke så mange spor etter den gamle faunaen i Norge.