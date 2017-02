Forsinket bru på Sluppen

Politikerne i Trondheim er skuffet over nye forsinkelser på den nye brua på Sluppen i Trondheim. Den gamle brua ble bygd av tyskerne under krigen, og ny bru har vært planlagt i flere 10-år. I dag ble formannskapet orientert om at ny bru fremdeles er flere år unna.