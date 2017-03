Forlenger varetektsfengsling

Retten har forlenget varetektsfengslingen for mannen som er siktet for drapet på Ler. Han blir fengsla i to uker med brev og besøksforbud. Politiet ba egentlig om fire uker, men fikk ikke medhold i det av retten. Både den siktede og politiet anket på stedet.